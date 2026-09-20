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Vorld Tenis zaista služi na čast našim asovima iz prethodnih I aktuelnih generacija. Za pobedu protiv Litvanije i šansu da se sledećeg februara borimo za plasman u polufinale takmičenja najzaslužniji na terenu bio je naš kapiten Miomir Kecmanović – koji je “razbio maler” uzastopnih poraza u dublu i sa 2 od 3 odlučujućih poena napravio ključnu razliku.

“Ovo je bio još jedan težak meč, ali uspeli smo da se izborimo sa izazovima i da izdržimo do kraja. Stefan i ja smo doneli finalni poen Srbiji za ostanak u Svetskoj grupi. Zahvalan sam mu i čestitam mu i na prvom poenu koji je doneo nacionalnom timu. Znamo da će ih biti još više! Radujemo se prilici da probamo da se kvalifikujemo za Finalnih 8 u Bolonji sledeće godine", kaže nam on.

Na komentare LItvanaca da je igrao neverovatan ritern, naš as dodaje:

"Sigurno da im je moj ritern pravio dosta problema. Kad god sam ga pogodio uvek su kretali iz defanzive i Stefan je to koristio na mreži. Ne znam da l sam promašio ritern zadnjih ne znam ni ja koliko... Imam mnogo više mečeva u raznim takmičenjima nego svi oni zajedno, pa iako ne igram dublove znam kako bi trebalo to da izgledaju neke stvari. Zbog toga mi biva lakše da ostanem mirniji i da odigram najbolje što mogu.”

Već na svom aktivnom debiju za reprezentaciju – statistika beleži da je Stefan Latinović njegovoj reprezentaciji doneo prvi poen – zbog čega je vidno radostan:

"Veoma sam srećan svojim prvim mečom u timu. Hvala kapitenu što me je dizao tokom meča. Bilo je uspona i padova danas, ali od ovoga možemo samo bolje u narednim prilikama. Ovo je bio veliki poen u svakom pogledu, zbog četa on i Hamad ne moraju da izlaze opet na teren. Još jednom, presrećan sam što sam uspeo u prvom meču da donesem poen reprezentaciji!”

Kako je bilo igrati za reprezentaciju?

"Veoma teško. Velika odgovornost je igrati pod ovom zastavom i za našu zemlju. Razlika je veoma velika. Na turneji sam sam za sebe u svom svetu, drugačije su postavljene stvari, dok ovde ipak igram za tim i ostale saigrače za sve gledaoce – i pritisak je veliki. Sa te strane mislim da sam se izborio sa pritiskom sasvim dobro. Više sam uneo sebi nervozu sredinom meča nego što bi trebalo, promašio sam par voleja, malo padao na leđa – što je više bio splet okolnosti, dešava se... Drago mi je što sam ostao istrajan, srećan sam jako zbog pobede, ali ne i potpuno zadovoljan svojom igrom jer mogu dosta da napredujem”, kaže nam uspešni debitant, i najavljuje dalji proboj na rang listi…

"Što se tiče nastavka sezone, ovo je jako veliki podstrek u smislu samopouzdanja i energije. Nadam se da će i predstojeći turniri pokazati to i da ću napraviti dobre rezultate – što bi značilo ulazak u top 70 do kraja godine". zaključio je Kecmanović.