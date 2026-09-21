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Beloruska teniserka očigledno nije dugo tugovala zbog poraza od Elene Ribakine. Na tribinama stadiona u Milanu bila je dobro raspoložena i pratila je ubedljivu pobedu domaćina rezultatom 3:0.

Ribakina je u finalu poslednjeg grend slema sezone slavila rezultatom 2:1 i upravo zahvaljujući toj pobedi preuzela od Beloruskinje prvo mesto na WTA listi.

Sabalenka gost vlasnika Milana

Arina Sabalenka je na San Siro stigla kao gošća Gerija Kardinalea, osnivača jedne investicione kompanije koja je vlasnik Milana.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na utakmici Milan - Leće Foto: Printscreen, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Domaći tim je pružio odličnu partiju i bez većih problema savladao Leće. Kristijan Pulišić doveo je Milan u vođstvo u 14. minutu nakon fantastičnog poteza Strahinje Pavlovića, Adrijen Rabio je udvostručio prednost u 61, dok je konačnih 3:0 postavio Dijego Moreira u 73. minutu.

Na sebi imala preko 100.000 evra

Sabalenka se na tribinama pojavila sa luksuznom ogrlicom američkog brenda sa kojim sarađuje i čija je ambasadorka.

U pitanju je zlatna ogrlica sa velikim okruglim priveskom. Cena tog komada nije javno poznata, ali se navodi da slični komadi iz kolekcije beloruske teniserke vrede oko 70.000 evra.

Kada se tome dodaju narukvice i satovi koje je nosila, vrednost nakita i drugih modnih dodataka koje je imala na sebi prelazi 100.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka posle poraza u finalu US opena Foto: Bernie Haley / Zuma Press / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Sabalenka je i ranije privlačila pažnju luksuznim nakitom na najvećim teniskim turnirima.

Jedan od kompleta tog brenda koji je nosila i tokom US Opena sadržao je više od 127 karata dragog kamenja. Vrednost tog kompleta procenjena je na oko 130.000 evra.

Poseta San Siru za Sabalenku bila prilika da posle velikog finala US Opena uživa u fudbalu, ali je njen stajling istovremeno postao jedna od tema večeri.

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