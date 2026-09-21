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Novak Đoković je na 12. poziciji sa 2.980 bodova.

Među prvih 10 tenisera sveta nije bilo promena u odnosu na prošlu nedelju i prvi je i dalje Italijan Janik Siner sa 11.500 bodova.

Na drugom mestu se nalazi Nemac Aleksandar Zverev, koji ima 1.810 bodova manje u odnosu na Sinera.

Španski teniser Karlos Alkaras je zadržao treće mesto, Amerikanac Ben Šelton je četvrti, a Kanđanin Feliks Ože-Alijasim peti.

Među prvih 10 su i Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli, Amerikanac Frensis Tijafo, Australijanac Aleks de Minor i američki teniser Tejlor Fric.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za jedno mesto i sada je 60, dok je Hamad Međedović bolje plasiran za jednu poziciju i trenutno je 76. na ATP listi.

ATP lista:

Janik Siner (Italija) 11.500 Aleksander Zverev (Nemačka) 9.690 Karlos Alkaras (Španija) 5.560 Ben Šelton (SAD) 4.680 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890 Danil Medvedev (Rusija) 3.770 Flavio Koboli (Italija) 3.720 Frensis Tijafo (SAD) 3.380 Aleks de Minor (Australija) 3.300 Tejlor Fric (SAD) 3.175

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12. Novak Đoković 2.980

60. Miomir Kecmanović 925

76. Hamad Međedović 764

147. Dušan Lajović 380

181. Laslo Đere 314

Bonus video: