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Novak Đoković je na 12. poziciji sa 2.980 bodova.

Među prvih 10 tenisera sveta nije bilo promena u odnosu na prošlu nedelju i prvi je i dalje Italijan Janik Siner sa 11.500 bodova.

Na drugom mestu se nalazi Nemac Aleksandar Zverev, koji ima 1.810 bodova manje u odnosu na Sinera.

Španski teniser Karlos Alkaras je zadržao treće mesto, Amerikanac Ben Šelton je četvrti, a Kanđanin Feliks Ože-Alijasim peti.

Među prvih 10 su i Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli, Amerikanac Frensis Tijafo, Australijanac Aleks de Minor i američki teniser Tejlor Fric.

Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za jedno mesto i sada je 60, dok je Hamad Međedović bolje plasiran za jednu poziciju i trenutno je 76. na ATP listi.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 11.500
  2. Aleksander Zverev (Nemačka) 9.690
  3. Karlos Alkaras (Španija) 5.560
  4. Ben Šelton (SAD) 4.680
  5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
  6. Danil Medvedev (Rusija) 3.770
  7. Flavio Koboli (Italija) 3.720
  8. Frensis Tijafo (SAD) 3.380
  9. Aleks de Minor (Australija) 3.300
  10. Tejlor Fric (SAD) 3.175

.....

12. Novak Đoković 2.980

60. Miomir Kecmanović 925

76. Hamad Međedović 764

147. Dušan Lajović 380

181. Laslo Đere 314

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