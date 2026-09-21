ĐOKOVIĆ ZADRŽAO POZICIJU! Novaka 200 bodova deli od povratka u vrh
- Novak Đoković je zadržao 12. mesto na ATP listi sa 2.980 bodova, a do povratka u vrh deli ga 200 bodova.
- Na vrhu liste nema promena: prvi je i dalje Janik Siner sa 11.500 bodova, ispred Aleksandra Zvereva i Karlosa Alkarasa.
- Miomir Kecmanović je napredovao na 60. mesto, dok je Hamad Međedović sada 76. na ATP rang-listi.
Novak Đoković je na 12. poziciji sa 2.980 bodova.
Među prvih 10 tenisera sveta nije bilo promena u odnosu na prošlu nedelju i prvi je i dalje Italijan Janik Siner sa 11.500 bodova.
Na drugom mestu se nalazi Nemac Aleksandar Zverev, koji ima 1.810 bodova manje u odnosu na Sinera.
Španski teniser Karlos Alkaras je zadržao treće mesto, Amerikanac Ben Šelton je četvrti, a Kanđanin Feliks Ože-Alijasim peti.
Među prvih 10 su i Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli, Amerikanac Frensis Tijafo, Australijanac Aleks de Minor i američki teniser Tejlor Fric.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za jedno mesto i sada je 60, dok je Hamad Međedović bolje plasiran za jednu poziciju i trenutno je 76. na ATP listi.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 11.500
- Aleksander Zverev (Nemačka) 9.690
- Karlos Alkaras (Španija) 5.560
- Ben Šelton (SAD) 4.680
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
- Danil Medvedev (Rusija) 3.770
- Flavio Koboli (Italija) 3.720
- Frensis Tijafo (SAD) 3.380
- Aleks de Minor (Australija) 3.300
- Tejlor Fric (SAD) 3.175
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12. Novak Đoković 2.980
60. Miomir Kecmanović 925
76. Hamad Međedović 764
147. Dušan Lajović 380
181. Laslo Đere 314
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