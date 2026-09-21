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Teodora Kostović na 159. poziciji ima 461 bod.

Lola Radivojević je pala za 14 mesta i zauzima 172. mesto, dok je Mia Ristić nazadovala za sedam pozicija pa je trenutno 191. teniserka sveta.

Među prvih 10 teniserki sveta nije bilo promena ove nedelje.

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina i dalje zauzima prvo mesto na WTA listi, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka na drugoj poziciji Iza njih slede Amerikanke Džesika Pegula i Koko Gof, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova.

Ukrajinka Elina Svitolina je sedma, dok Čehinja Karolina Muhova i Poljakinja Iga Švjonet zauzimaju osmo i deveto. a najboljih deset na svetu kompletira ukrajinska teniserka Marta Kostjuk.

WTA lista:

  1. Elena Ribakina (Kazahstan) 9.901 bodova
  2. Arina Sabalenka (Belorusija) 7.875
  3. Džesika Pegula (SAD) 7.265
  4. Koko Gof (SAD) 7.244
  5. Mira Andrejeva (Rusija) 5.743
  6. Linda Noskova (Češka) 5.328
  7. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.809
  8. Karolina Muhova (Češka) 4.683
  9. Iga Švjontek (Poljska) 4.119
  10. Marta Kostjuk (Ukrajina) 4.040

.....

159.Teodora Kostović 461

172. Lola Radivojević 440

191. Mia Ristić 407

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