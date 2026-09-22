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Novak Đoković ima košmarnu sezonu iza sebe, protkanu brojnim povredama i neuspesima na turnirma koje je igrao.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspeo da stigne ove godine do svoje 25. grend slem krune, a trenutno zauzima 12. mesto na ATP listi.

Loša sezona se bliži kraju - Novak Đoković Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Sve teže i komplikovanije

David Ferer, selektor španske Dejvis kup reprezentacije, govorio je o budućnosti Novaka Đokovića u intervjuu za magazin "Clay".

- Nemam bilo kakav savet, posebno ne za Novaka Đokovića. On sada beleži drugačije rezultate od onih na koje je navikao, pa ćemo videti kako će završiti ovu i početi narednu sezonu. Svake godine mu je sve teže i komplikovanije, a svako se suočava sa sopstvenim izazovima - kazao je David Ferer i zaključio:

- Ipak, na kraju, svaki sportista ima svoj "rok trajanja" koji niko ne može da izbegne.

David Ferer selektor španske Dejvis kup reprezentacije Foto: Rodrigo Jimenez/EFE

Peking iščekuje Srbina

Novak Đoković će se vratiti na teren na turniru ATP 500 serije u Pekingu, koji je na programu od 30. septembra do 6. oktobra. Na Čajna openu srpski as ima neverovatan učinak - pobedio je Đoković u kineskoj prestonici na svih šest izdanja na kojima je učestvovao, ostvarivši 29 pobeda iz isto toliko mečeva.

Iz Amerike stiže skepticizam po pitanju šansi da ponovo vidimo Novaka Đokovića kako osvaja neki od najvećih turnira. Stiv Flink, novinar i poznavalac tenisa, uključio se u najnoviji video koji je na Jutjubu objavio teniski analitičar Gil Gros.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Novak u velikom problemu

On je izneo svoje viđenje nove realnosti sa kojom se suočava nekadašnji broj jedan.



- Do ove godine sam mislio da bi to moglo da se desi u svakom trenutku, ali sada ozbiljno sumnjam da će osvojiti svoju 25. grend slem titulu. Da li će ikada više moći da osvaja titule - zapitao se Flink.

Daleko od svoje najbolje forme, Nole je eliminisan u prvom kolu US opena, žaleći se na nove zdravstvene probleme.

- Zabrinut sam jer je imao isti problem sa stomakom i u Sinsinatiju. To se dešavalo nekoliko puta tokom prošle godine. Ako se stalno borite sa stomačnim tegobama, ako vam je muka na terenu i patite od bolova u ramenu i leđima... Ipak se prijavio za turnir u Pekingu, tako da pretpostavljam da situacija trenutno nije previše loša. Brine me to i, koliko god čudno zvučalo, ne bih voleo da se previše opusti razmišljajući: "Nije ozbiljno, mogu još nekoliko godina ovako, nije važno". Mrzeo bi takvu situaciju ako bi ona prerasla u naviku - poručio je Flink.