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Đoković ove sezone nije imao preterano uspeha, igrao je na početku godine finale Australijan opena što je odličan rezultat, ali je na US Openu ispao u prvom kolu.

Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Njegov fizioterapeut, Karlos Kosta otkrio je kako se Novak osetio nakon tog poraza.

"Đoković gura sebe do krajnjih granica u svakom meču. Za njega je veliki poraz ako ne osvoji US Open ili ne stigne do završnice turnira. Nije navikao na to i to mu je ogroman izvor frustracije. U svom umu, on i dalje veruje da može da osvaja najveće titule, a činjenica je da je igrao finale Australijan opena i polufinale Vimbldona."

Kosta je govorio i o tome kako se Đoković priprema kada se završi turnir za onaj što sledi.

"U ovoj fazi karijere, obično uzima malo slobodnog vremena nakon poraza. Analizira, resetuje se, i kada se vrati, vraća se punim intenzitetom", objasnio je Kosta.

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir