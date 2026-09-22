Ekipa Češke će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Španije i Kazahstana
Tenis
BILI DŽIN KING KUP: Teniserke Češke u polufinalu posle trijumfa nad Britanijom
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Ženska teniska reprezentacija Češke plasirala se danas u polufinale Bili Džin King kupa, pošto je u četvrtfinalu u Šenženu povela protiv Velike Britanije sa nedostižnih 2:0.
Prvi poen Češkoj donela je Marija Bouzkova pobedom protiv Sonaj Kartal 7:6, 4:6, 6:4.
Linda Noskova pobednica Vimbldona za 2026. Foto: Printskrin/Instagram
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Pobedu je obezbedila šampionka Vimbldona Linda Noskova, koja je bila bolja od Keti Boulter 6:2, 7:6.
Ekipa Češke će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Španije i Kazahstana.
U četvrtfinalu igraju još Kina - Italija i Ukrajina - Belgija.
Češka je druga najuspešnija ekipa sa 11 trofeja u takmičenju koje je prethodno bilo poznato kao Fed kup.
Rekorder je selekcija SAD sa 18 titula.
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