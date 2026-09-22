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Ženska teniska reprezentacija Češke plasirala se danas u polufinale Bili Džin King kupa, pošto je u četvrtfinalu u Šenženu povela protiv Velike Britanije sa nedostižnih 2:0.

Prvi poen Češkoj donela je Marija Bouzkova pobedom protiv Sonaj Kartal 7:6, 4:6, 6:4.

1/10 Vidi galeriju Linda Noskova pobednica Vimbldona za 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Pobedu je obezbedila šampionka Vimbldona Linda Noskova, koja je bila bolja od Keti Boulter 6:2, 7:6.

Ekipa Češke će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Španije i Kazahstana.

U četvrtfinalu igraju još Kina - Italija i Ukrajina - Belgija.

Češka je druga najuspešnija ekipa sa 11 trofeja u takmičenju koje je prethodno bilo poznato kao Fed kup.