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Arina Sabalenka prošetala je modnom pistom u Milanu, a društvo joj je pravila jedna od najpoznatijih svetskih manekenki.

Beloruska teniserka našla se u potpuno novoj ulozi, pošto je u Milanu debitovala na modnoj pisti u okviru spektakularnog događaja "Vogue World: Milano 2026". Umesto teniskog terena i sportske opreme, Sabalenka je obukla glamuroznu "Gucci" kreaciju i pred brojnim poznatim ličnostima zakoračila u svet visoke mode.

A posebnu pažnju privukao je detalj iz bekstejdža.

Šajk joj pokazivala kako se hoda pistom

Sabalenka se pre izlaska na pistu našla pored Irine Šajk, jedne od najpoznatijih manekenki današnjice. Ruskinja, koja je od 2010. do 2015. godine bila u vezi sa Kristijanom Ronaldom, našla se u istoj ulozi kao i teniska zvezda, a Sabalenka je iskoristila priliku da od iskusnije koleginice pokupi poneki savet.

"Vog" je zabeležio njihov susret iza scene, a Sabalenka je uz osmeh poručila da uči od najbolje dok je gledala Šajk kako se priprema za izlazak na pistu.

I nije dugo trebalo da stigne reakcija.

Šajk je posle revije na društvenim mrežama pohvalila Sabalenku i nazvala je "kraljicom modne piste", dok je teniserka njenu poruku podelila sa svojim pratiocima.

Od reketa do Gučija

Sabalenka se na pisti pojavila u dugoj, pripijenoj svetlucavoj braon Guči haljini sa rol-kragnom, a njen nastup bio je deo trećeg segmenta revije pod nazivom "Made in Italy". "Vog" navodi da je upravo ovaj deo programa bio posvećen italijanskoj modi i glamuru.

Za Sabalenku je to bio svojevrsni debi u ulozi manekenke, ali joj svet mode nije potpuno stran. Ona je početkom godine postala lice Gučija, a već je ranije privlačila pažnju svojim pojavljivanjima na modnim događajima.

Posle izlaska na pistu nije krila koliko joj je sve prijalo.

"Kakav je san bio prošetati milanskom modnom pistom u kreaciji brenda Guči. Hvala Vog magazinu na pozivu", poručila je Sabalenka nakon događaja.

1/4 Vidi galeriju Arina Sabalenka na modnoj reviji u Milanu Foto: Valentina S. Frugiuele / Getty images / Profimedia, ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia, Stefania M. D'Alessandro / Getty images / Profimedia

Milano okupio svetske zvezde

"Vogue World: Milano 2026“ održan je u čuvenoj Galeriji Vitorio Emanuele II, a događaj je okupio ogroman broj poznatih lica iz sveta mode, sporta, muzike i filma. Na pisti su se, između ostalih, pojavili Dženifer Lopez, Kardi Bi, Ališa Kiz i mnoge druge zvezde.

Sabalenka se tako našla u društvu u kojem je do sada uglavnom bila samo gošća, ali je ovog puta dobila potpuno drugačiju ulogu - izašla je pred publiku kao deo spektakla na pisti.

I čini se da je položila prvi modni ispit.

Posebno kada se zna ko joj je bio mentor nekoliko minuta pre izlaska – Irina Šajk.

Od teniskog terena do modne piste, Sabalenka je u Milanu pokazala da joj, izgleda, ni ova uloga nije strana.