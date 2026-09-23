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Janik Siner trenira u Monte Karlu, ali datum njegovog povratka na teren ostaje velika misterija.

Prema informacijama iz njegovog okruženja problem sa desnim kolenom je saniran, ali niko još ne može sa sigurnošću da kaže kada će najbolji italijanski teniser ponovo odigrati zvaničan meč.

I upravo to počinje da nervira italijansku javnost.

Nije problem što Siner propušta turnire. Posle problema sa kolenom, potpuno je razumljivo što ne želi da žuri i rizikuje novi peh.

Siner je poslednji zvanični meč odigrao još u finalu Vimbldona 12. jula, kada je savladao Aleksandera Zvereva. Posle toga usledili su problemi sa desnim kolenom, zbog kojih je propustio američku turneju i US open.

U međuvremenu je prošao kroz terapije i postepeno se vratio treninzima. Italijanski kapiten u Dejvis kupu Filippo Volandri nedavno je rekao da Siner već desetak dana trenira i da postepeno povećava opterećenje.

U Monte Karlu je poslednjih dana ponovo viđen sa reketom u rukama, a trenirao je i sa Flavijom Kobolijem. Sve to sugeriše da se povratak približava.

Ali onda dolazi ono najčudnije.

Put za Kinu još nije zakazan.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Peking je sve bliži

Turnir u Pekingu počinje 30. septembra, što znači da vremena za put, aklimatizaciju i ozbiljnu pripremu na licu mesta ima sve manje.

Siner je za Peking prijavljen i tamo bi trebalo da brani prošlogodišnju titulu. Posle toga na programu je Masters u Šangaju, od 7. oktobra, gde ga takođe očekuje veliki broj bodova.

Zato italijanski mediji sada postavljaju potpuno logično pitanje:

Ako je sve u redu – zašto još nema odluke?

"Repubblica" upravo tu vidi najveću misteriju. Siner trenira, ljudi iz njegovog okruženja tvrde da je problem sa kolenom iza njega, ali odluka o putu u Aziju i dalje nije doneta.

Ne žele da žure, ali navijači čekaju odgovor

Naravno, postoji i potpuno razumljivo objašnjenje.

Posle problema sa kolenom, Siner i njegov tim očigledno ne žele da povratak tempiraju samo prema kalendaru. Najvažnije je da bude spreman za maksimalne napore, a ne da se pojavi na terenu samo zato što je turnir već počeo.

To je posebno važno posle iskustva iz leta, kada je prvobitno planirao povratak, a onda morao da odustane od US opena.

Ipak, kako dani prolaze, raste pritisak javnosti da dobije konkretan odgovor.

Peking je sve bliži, Šangaj takođe, dok se kao jedna od opcija pominje i povratak tek u Beču krajem oktobra. "Repubblica" je upravo Beč izdvojila kao moguću krajnju varijantu ukoliko Siner odluči da potpuno preskoči azijsku turneju.

Siner ćuti, Zverev čeka svoju šansu

Situaciju dodatno komplikuje borba za prvo mesto ATP liste.

Aleksander Zverev je posle osvajanja US opena smanjio zaostatak za Sinerom, a Italijan zbog propuštenih turnira mora da računa i na gubitak bodova koje je osvojio prošle godine. Prema računici OA Sporta, Siner će već pred početak Pekinga izgubiti 500 bodova iz prošlogodišnje titule.

Zbog toga svaki novi izostanak ima posledice i na ATP trci.

Ali Siner za sada ne daje odgovor.

Trenira. Radi. Oporavlja se. Povećava opterećenje.

I – ćuti o datumu povratka.

Peking, Šangaj ili Beč?

Za sada niko nema konačan odgovor.

I upravo je to ono što najviše intrigira italijanske navijače: nije problem što Janik Siner ne igra – problem je što niko ne zna kada će ponovo igrati.