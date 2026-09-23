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Ruska teniserka Veronika Kudermetova otkrila je najlepše moguće vesti, da će se ostvariti kao majka kroz nekoliko meseci.

Ruskinja Veronika Kudermetova udata je za svog trenera Sergeja Demehina, koji je 13 godina stariji od nje.

Veronika Kudermetova na turniru u Abu Dabiju Foto: ALI HAIDER/EPA

Stiže bebac

Veronika Kudermetova (28) otkrila je na svom profilu na društvenim mrežama da je trudna. Ispod fotografije, na kojoj ona i njen muž drže ruke na njenom stomaku, napisala je:

- Čekamo čudo!

Veronika Kudermetova je ruska teniserka koja je ostvarila zapažene uspehe i u singlu i u dublu, postavši jedna od najsvestranijih igračica na WTA turu u svojoj generaciji.

Srećan brak i udvaranje kolege

Veronika je od 2017. godine u braku sa Sergejom Demehinom, bivšim ruskim teniserom i manekenom. Demehin je ujedno i njen dugogodišnji glavni trener, što je jedna od najpoznatijih i najspecifičnijih saradnji na teniskom turu.

Zanimljivo, u podkastu kod prijateljice i nekadašnje saigračice iz Fed kup reprezentacije Rusije Jelene Vesnine, Veronika Kudermetova otkrila je da joj se šest godina mlađi kolega Holger Rune udvarao. Tačnije, mladi Danac ju je spopadao na turnirima, pisao poruke, posle čega je morala da mu objasni da je udata.

- Napisala sam mu - dečko, ja sam verovatno previše stara za tebe. Ako pogledaš Instagram, videćeš i da sam udata. On se odmah izvinio i više mi se nije ni obratio - rekla je nedavno Ruskinja.

1/15 Vidi galeriju Veronika Kudermetova Foto: Printskrin/Instagram

Bila 9. na svetu

Veronika Kudermetova prepoznatljiva je po snažnom servisu, agresivnom serviranju i odličnoj igri sa osnovne linije. Upravo joj je iskustvo iz dubla pomoglo da razvije izuzetnu mrežnu igru i prepoznavanje prostora na terenu. Najbolji njen plasman na WTA listi bilo je deveto mesto, u oktobru 2022. godine.

Osvojila je dve značajne titule na WTA turu. Prvi trofej bio je u Čarlstonu u Americi 2021, a drugi na mastersu u Tokiju iz serije 500 2023. gde je na putu do titule savladala igračice iz samog svetskog vrha, uključujući i tada najbolju Poljakinju Igu Švjontek. Njen najbolji rezultat na grend slem turnirima u pojedinačnoj konkurenciji je četvrtfinale Rolan Garosa 2022. godine.

Veronika Kudermetova ruska teniserka Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bolja u dublu, nego u singlu

Iako je u singlu bila članica TOP 10 društva, Kudermetova je u konkurenciji ženskih parova ostvarila same vrhunce svetskog tenisa. Postala je 2. teniserka sveta u dublu, u junu 2022. godine. Osvojila je iste godine nezvanično prvenstvo sveta u dublu u Fort Vortu, u paru sa Belgijankom Elize Mertens.

Igrala je finale Vimbldona 2021. godine u paru sa Jelenom Vesninom. Osvojila je više prestižnih titula serije 1000 u dublu (Majami, Rim, Dubai, Madrid). Sa reprezentacijom Rusije osvojila je Bili Džin King kup 2021. godine (nekadašnji Fed kup), gde je bila jedna od ključnih igračica tima, naročito u odlučujućim dubl mečevima.