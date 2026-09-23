Slušaj vest

Indijski teniser Parikšit Somani suspendovan je danas na četiri godine zbog dopinga, nakon što su sudije odbacile njegovo objašnjenje slično kao u slučaju ruske umetničke klizačice Kamile Valijeve.

Ovaj 26-godišnji teniser, čiji je najbolji plasman u karijeri bio 256. mesto na ATP listi dublova, bio je pozitivan na trimetazidin na turniru nižeg ranga prošle godine u Astani.

Ovaj zabranjeni lek za srce ista je supstanca koja se pojavila u poznatom slučaju Valijeva, koji je dospeo u centar pažnje tokom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine, kada je mlada ruska takmičarka takođe suspendovana na četiri godine.

Somani je suspendovan do septembra 2029. godine, a on je pozitivni nalaz objasnio tvrdnjom da je došlo do kontaminacije hrane koju je pripremao član njegove porodice, koji koristi taj lek. Slično je ranije tvrdila i Valijeva, čiji je deda koristio taj lek.

Sudije su zaključile da su teorije o kontaminaciji hrane "naučno neverovatne", "veoma spekulativne" i "neubedljive", saopštila je Agencija za integritet tenisa (ITIA).