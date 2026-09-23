DOPING SKANDAL: Indijski teniser suspendovan na četiri godine
Indijski teniser Parikšit Somani suspendovan je danas na četiri godine zbog dopinga, nakon što su sudije odbacile njegovo objašnjenje slično kao u slučaju ruske umetničke klizačice Kamile Valijeve.
Ovaj 26-godišnji teniser, čiji je najbolji plasman u karijeri bio 256. mesto na ATP listi dublova, bio je pozitivan na trimetazidin na turniru nižeg ranga prošle godine u Astani.
Ovaj zabranjeni lek za srce ista je supstanca koja se pojavila u poznatom slučaju Valijeva, koji je dospeo u centar pažnje tokom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine, kada je mlada ruska takmičarka takođe suspendovana na četiri godine.
Somani je suspendovan do septembra 2029. godine, a on je pozitivni nalaz objasnio tvrdnjom da je došlo do kontaminacije hrane koju je pripremao član njegove porodice, koji koristi taj lek. Slično je ranije tvrdila i Valijeva, čiji je deda koristio taj lek.
Sudije su zaključile da su teorije o kontaminaciji hrane "naučno neverovatne", "veoma spekulativne" i "neubedljive", saopštila je Agencija za integritet tenisa (ITIA).
Tokom trajanja suspenzije, Somani ne sme da se takmiči, trenira sa drugim igračima niti da prisustvuje bilo kom događaju koji organizuju Svetska teniska federacija, WTA, ATP, grend slem turniri ili bilo koji nacionalni teniski savez.