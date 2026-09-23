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Agasi će predvoditi Tim sveta na predstojećem Lejver kupu u Londonu, koji je na programu od 25. do 27. septembra. Sa druge strane biće Tim Evrope, čiji će kapiten biti Janik Noa, dok će jednu od glavnih uloga na terenu imati upravo Alkaraz.

Iako je Španac već godinama u samom vrhu svetskog tenisa, Agasi smatra da svaki igrač može da pronađe prostor za napredak.

„Ne postoji nijedan igrač kojeg gledam, a da ne pomislim da može na neki način da bude bolji. Pokušavam da im pomognem da poveruju u to“, rekao je Agasi.

Amerikanac posebno ističe važnost prilagođavanja taktike protivniku i potpunog poverenja u sopstvenu igru.

„Ponekad se to veoma jasno prenese na strategiju – šta igrač tog dana mora da radi više nego inače. Radi se i o jasnoći i potpunom uverenju u ono što radiš“, objasnio je.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

A onda je usledio komentar koji će posebno privući pažnju ljubitelja tenisa.

„Alkaraz može da napravi haos protiv bilo koga. Može da pobedi svakoga u bilo kom trenutku. Ali postoje neki igrači koji, ako igraju svoju igru sa potpunim uverenjem, mogu da mu naprave probleme“, poručio je Agasi.

Kao jednog od igrača koji bi mogao da zakomplikuje život Špancu izdvojio je Tejlora Frica. Amerikanac je podsetio na njegov doprinos prošlogodišnjem trijumfu Tima sveta.

„Mislim da je Tejlor doneo ono što je bilo potrebno. To je njemu mnogo značilo, mnogo je značilo timu i verovatno je napravilo razliku prošle godine“, zaključio je Agasi.