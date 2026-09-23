Ženska teniska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale Bili Džin King kupa, pošto je u kineskom Šenženu pobedila Kazahstan sa 2:1.
Tenis
ŠPANIJA U POLUFINALU POSLE DRAME: Herojski dubl doneo veliki preokret protiv Kazahstana
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Prvi bod Španiji donela je Džesika Busas Maneiro (93. na svetu), koja je savladala Sonju Žijenbajevu (384.) sa 6:2, 6:2.
Izjednačenje Kazahstanu donela je 78. igračica sveta Julija Putinceva, pobedivši 35. na WTA listi Kristinu Buksu sa 6:2 3:6, 6:1.
Pobednika je odlučio dubl, u kojem su Buksa i Sara Soribes Tormo spasile čak 18 brejk lopti i slavile protiv Ane Daniline i Žibek Kulambajeve sa 6:2, 7:5.
Španiji je ovo prvi plasman u polufinale Bili Džin King kupa (nekadašnjeg Fed kupa) nakon 2008. godine.
U polufinalu Španija će u petak igrati protiv Češke, koja je ranije savladala Veliku Britaniju sa 2:0.
U preostala dva četvrtfinala sutra se sastaju Ukrajina i Belgija, odnosno Italija i Kina.
(Beta)
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