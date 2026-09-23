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Prvi bod Španiji donela je Džesika Busas Maneiro (93. na svetu), koja je savladala Sonju Žijenbajevu (384.) sa 6:2, 6:2.

Izjednačenje Kazahstanu donela je 78. igračica sveta Julija Putinceva, pobedivši 35. na WTA listi Kristinu Buksu sa 6:2 3:6, 6:1.

Pobednika je odlučio dubl, u kojem su Buksa i Sara Soribes Tormo spasile čak 18 brejk lopti i slavile protiv Ane Daniline i Žibek Kulambajeve sa 6:2, 7:5.

Španiji je ovo prvi plasman u polufinale Bili Džin King kupa (nekadašnjeg Fed kupa) nakon 2008. godine.

U polufinalu Španija će u petak igrati protiv Češke, koja je ranije savladala Veliku Britaniju sa 2:0.

U preostala dva četvrtfinala sutra se sastaju Ukrajina i Belgija, odnosno Italija i Kina.

(Beta)