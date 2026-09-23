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Do skora prva teniserka sveta Arina Sabalenka želeće što pre da zaboravi 2026. godinu.

Beloruskinja će sezonu završiti bez ijednog grend slem trofeja, što je svakako žestok debakl tada vodeće igračice.

Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sabalenka je poražena u finalima Australijan opena i Ju es opena od Elene Ribakine, koja joj je ujedno preuzela i prvo mesto.

Sabalenku su zbog toga mnogi kritikovali, a najdalje je otišla Kejtlin Tompson, osnivačica teniskog magazina "Reket". Gostujući u podkastu Rene Stabs, nekadašnjeg trenera Serene Vilijams, poručila je Arina više neće imati uspeha.

"Ne mislim da će Sabalenka osvojiti još jedan grend slem. Mislim da joj forma opada. Protivnice su je pročitale i pokazalo se da je veoma ranjiva u najtežim trenucima", rekla je Tompson.

Potom je uporedila Sabalenku s Koko Gof, ističući mentalnu čvrstinu američke teniserke.

"Koko možda neće pobediti svaki meč, ali znaš da će se boriti do poslednjeg poena. To je velika razlika."

Tompson smatra da Sabalenka mora da promeni mnogo toga želi li da se vrati na vrh ženskog tenisa.

"Nešto se dešava u njenoj glavi. Ovo deluje čak ozbiljnije nego kada je ranije prolazila kroz mentalnu blokadu. Mislim da su joj potrebne značajne promene."

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka