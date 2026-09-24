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Britanska teniserka Tara Mur našla se u centru velikog pravnog i sportskog spora koji traje više od četiri godine.

Nekada najbolje rangirana Britanka u ženskom dublu tražila je najmanje 20 miliona dolara odštete od WTA, tvrdeći da je upravo propust teniske organizacije doveo do slučaja koji joj je praktično zaustavio karijeru.

Međutim, stigao je novi obrt – federalni sud u Njujorku odbacio je njen zahtev za poništavanje arbitražne odluke i potvrdio odluku u korist WTA. Predmet je time zatvoren.

Sve je počelo u Kolumbiji

Drama je počela u aprilu 2022. godine na turniru u Bogoti.

Mur je tada dala uzorak koji je pokazao prisustvo dva zabranjena anabolička steroida – boldenona i nandrolona. ITIA joj je izrekla privremenu suspenziju, a teniserka je od početka negirala da je namerno koristila zabranjene supstance.

Njena odbrana bila je neobična, ali veoma konkretna: tvrdila je da su nedozvoljene supstance dospele u njen organizam preko kontaminiranog mesa koje je jela tokom boravka u Kolumbiji.

I tu počinje pravni maraton.

Prvo oslobođena, pa sve krenulo ispočetka

Nezavisni tribunal je u decembru 2023. prihvatio Murinu verziju događaja. Zaključeno je da je konzumiranje kontaminiranog mesa, po standardu verovatnoće koji je tribunal primenjivao, bilo izvor pronađenih supstanci.

Mur je tada oslobođena krivice za doping prekršaj i utvrđeno je da nije imala ni krivicu ni nemar. Privremena suspenzija je ukinuta i dobila je mogućnost da se vrati takmičenjima.

Ali tu nije bio kraj.

ITIA je uložila žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS), a 2025. godine usledio je novi veliki preokret.

CAS preokrenuo slučaj

CAS je prihvatio žalbu ITIA kada je u pitanju nandrolon i izrekao Mur četvorogodišnju zabranu takmičenja, uz uračunavanje vremena koje je već provela pod privremenom suspenzijom. ITIA navodi da je suspenzija počela 27. maja 2022. i da traje do 20. decembra 2027. godine.

U obrazloženju CAS-a navedeno je da Mur nije uspela da dokaže, po potrebnom standardu, da je upravo kontaminirano meso izazvalo veoma visok nivo nandrolona pronađen u njenom uzorku.

To je bilo presudno za novi rasplet.

1/6 Vidi galeriju Tara Mur - britanska teniserka Foto: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Mur okrenula karte ka WTA

Posle odluke CAS-a, britanska teniserka je pokrenula arbitražni postupak protiv WTA, a zatim je slučaj stigao i pred federalni sud u Njujorku.

Mur je tvrdila da WTA nije dovoljno upozorila igračice na rizik od kontaminiranog mesa u Kolumbiji.

U sudskim dokumentima navodi se da je WTA ranije, pred turnir u Gvadalahari, igračicama slala upozorenja o rizicima povezanim sa lokalnim mesom, dok Mur tvrdi da takvo upozorenje nije dobila pred turnir u Bogoti.

Njena tužba tražila je najmanje 20 miliona dolara naknade štete.

"Nisu me upozorili"

Suština Murine tvrdnje bila je da je WTA znala za potencijalni problem sa kontaminiranim mesom, ali da igračice u Bogoti nije adekvatno upozorila.

Njeni pravni zastupnici tvrdili su da je organizacija svojim propustom doprinela pozitivnom testu i posledicama koje su usledile.

WTA je, s druge strane, odbacila takvu interpretaciju i navela da je arbitraža sprovedena pred neutralnim arbitrom i da nema osnova da se njena odluka poništi.

Novi udarac iz Njujorka

Sada je stigla i odluka američkog suda.

Sudija Endru L. Karter mlađi odbio je Murin zahtev da poništi arbitražnu odluku iz novembra 2025. godine. Istovremeno je prihvatio zahtev WTA da se ta odluka potvrdi.

Predmet je zatvoren 18. septembra 2026. godine.

Drugim rečima, Mur nije dobila traženih 20 miliona dolara, a odluka kojom je njen spor sa WTA završen ostala je na snazi.

Nekada najbolja Britanka u dublu

Mur je svojevremeno stigla do 77. mesta na svetu u dublu, što je bio njen najbolji plasman u karijeri, a u periodu kada je pala doping suspenzija bila je najbolje rangirana britanska teniserka u toj konkurenciji. U singlu je najviše stigla do 145. mesta.

Sada je njen slučaj postao mnogo više od običnog doping procesa.

To je priča o pozitivnom testu, tvrdnji o kontaminiranom mesu, prvobitnom oslobađanju, velikom preokretu pred CAS-om, četvorogodišnjoj suspenziji i pokušaju da se od WTA naplati višemilionska odšteta.

A poslednji potez pripao je američkom sudu koji je odbio njen zahtev i stavio tačku na ovu fazu višegodišnje pravne drame.