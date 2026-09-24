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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u kineskom Čengduu, pošto je danas poražen od gruzijskog igrača Nikoloza Basilašvilija sa 6:7 (3), 4:6.

Meč između Kecmanovića i Basilašvilija, 60. i 145. igrača sveta, trajao je sat i 32 minuta.

Kecmanović je u 10. gemu prvog seta spasio jednu set loptu, ali je zatim u taj-brejku izgubio rezultatom 3:7. Basilašvili je do ključne prednosti u drugom setu došao brejkom u petom gemu.

Gruzijac će u drugom kolu igrati protiv četvrtog nosioca Holanđanina Botika van de Zandshulpa.

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