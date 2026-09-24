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Sve je počelo nakon US opena. Zverev je tada, govoreći posle finala, posebno istakao Rodmanovu, koja je pravo sa svoje utakmice doputovala u Njujork kako bi bodrila Šeltona.

Njegov komentar ubrzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici otišli korak dalje i počeli da se šale da je nemački teniser tom prilikom – flertovao sa Triniti.

Tema očigledno nije nestala, pa je jedan novinar pred Lejver kup odlučio da Zverevu direktno postavi pitanje o Rodmanovoj.

„Triniti Rodman?“, iznenađeno je upitao Zverev.

Triniti Rodman Foto: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemački as, koji je godinama u vezi sa Sofijom Tomalom, odmah je odbacio bilo kakvu mogućnost da je njegov komentar posle US opena imao romantičnu konotaciju.

„Ne. Ne. Ne. Definitivno ne. Volim Bena, volim njegovog oca, volim celu njegovu porodicu. Triniti mi je veoma draga. Ne, mislim da su idioti svi koji misle da sam flertovao ili radio bilo šta slično“, poručio je Zverev.

Iza Nemca je period za pamćenje. Na US openu stigao je do najveće titule u karijeri, a potom je imao priliku da nastupi i za reprezentaciju Nemačke u Dejvis kupu.

Sada ga očekuje novi izazov. Zverev će u Londonu predstavljati Evropu na Lejver kupu, gde će evropska selekcija odmeriti snage sa ekipom Sveta.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Zverev na finalu US Opena Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Li Rui / Xinhua News / Profimedia