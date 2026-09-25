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"Želim da pošaljem najtoplije pozdrave kineskim navijačima. Jako mi je žao što moram da objavim da ove godine neću moći da igram u Pekingu. Moje koleno nije onakvo kakvo bih želeo i još nisam spreman za takmičenja", rekao je Siner.

Siner nije igrao otkako je u julu osvojio titulu u Vimbldonu, a titulu u glavnom gradu Kine osvojio je i 2023. godine.

Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

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Turnir u Pekingu igra se na tvrdoj podlozi od 30. septembra do 6. oktobra, uz učešće igrača iz prvih 10 poput Aleksandera Zvereva, Feliksa Ože-Alijasima, Flavija Kobolija, Danila Medvedeva i Aleksa de Minora.

(Beta)

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