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Hasanovićeva, koja na Instagramu ima više od 550.000 pratilaca, vezu sa Sinerom ozvaničila je tokom 2025. godine. Od tada je i sama pod još većom pažnjom javnosti, a svaki detalj njihovog odnosa privlači veliko interesovanje.

U intervjuu za magazin „Elle“, danska manekenka otkrila je kako ona i Siner uspevaju da sačuvaju privatnost uprkos ogromnoj medijskoj pažnji.

Kako kaže, njih dvoje su uspeli da izgrade svoj mali svet daleko od kamera i reflektora.

„Na sreću, mislim da smo Janik i ja uspeli da stvorimo prostor koji pripada samo nama, gde možemo da budemo 100 odsto svoji i potpuno normalan par. Iza zatvorenih vrata imamo sasvim normalnu i stabilnu vezu“, rekla je Hasanović.

Ipak, njihov odnos nije bez izazova. Siner zbog profesionalnih obaveza najveći deo godine provodi na putovanjima, od jednog turnira do drugog, zbog čega je održavanje veze na daljinu gotovo neizbežno.

„Naravno, svako od nas živi u svojoj zemlji, ali čak i da se sutra preselim kod njega, opet bi to bila veza na daljinu, jer on učestvuje na turnirima gotovo tokom cele godine“, objasnila je Sinerova devojka.

Uprkos brojnim putovanjima, pažnji javnosti i životu pod reflektorima, Hasanovićeva poručuje da njih dvoje uspevaju da pronađu način da sačuvaju normalnost i vreme koje pripada samo njima.

1/19 Vidi galeriju Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia