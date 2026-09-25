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Španac se nalazi u Londonu, gde će predstavljati Tim Evrope na devetom izdanju Lejver kupa, a pred početak takmičenja govorio je za „Sky Sports“ i osvrnuo se na period pre povrede ručnog zgloba zbog koje je četiri i po meseca bio van terena.

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Na pitanje da li je pre povrede osećao mentalni umor, Alkaraz nije pokušavao da sakrije probleme.

„Pomalo, da, neću da lažem. Izlažete sebe na svakom turniru. Ali nije to samo kada izađete na teren, već i kada odete na večeru. Ljudi su tamo sa kamerama i svime ostalim i veoma je teško nositi se sa tim“, rekao je Alkaraz.

Alkaraz ističe da svakodnevna izloženost takvoj pažnji ostavlja posledice i da mu je zbog toga povremeno neophodno da se potpuno skloni od tenisa i javnosti.

„Kada ste svakog dana izloženi na tom nivou, mentalno je teško nositi se sa tim. Zato mi je ponekad potrebno da budem sam kod kuće ili sa ljudima koje volim.“

Upravo mu takve pauze, kako kaže, pomažu da ponovo pronađe želju za tenisom.

„To mi pomaže da mi nedostaju tenis, teren i to što sam u centru pažnje, a onda se vratim jači“, zaključio je Alkaraz.