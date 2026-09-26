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Tatjana Prozorova napravila je jednu od najlepših nedelja u dosadašnjoj karijeri, a onda je sve prekinuto na način koji je teško mogao da se predvidi.

Ruska teniserka, 180. na WTA listi, stigla je do polufinala turnira u Singapuru posle velikih pobeda nad Aleksandrom Ealom i Sjuju Vang, ali na kraju nije dobila priliku da se bori za finale.

Razlog je bio udarac lopticom tokom dubl meča.

Prozorova je igrala sa sunarodnicom Safijom Lansere protiv Miju Kato i Elen Perez kada ju je jedan snažan udarac pogodio u lice, odnosno okrznuo obraz i pogodio rame. Meč je potom predala, a Kato i Perez su prošle dalje.

Tu, međutim, počinje prava drama.

Jedan test promenio sve

Nakon meča, fizioterapeut je insistirao da Prozorova prođe dodatne testove. Ruskinja je kasnije ispričala da nije znala da može da odbije takvu procenu.

Problem je nastao tokom jednog od testova ravnoteže.

Prozorova je trebalo da stoji na jednoj nozi zatvorenih očiju, što joj, kako je sama rekla, nije bilo lako ni kada je potpuno odmorna. Tog dana je iza sebe već imala ogroman napor, jer je prethodnih dana provodila više od tri sata na terenu.

"Nisam znala da mogu da odbijem", navela je Prozorova, dodajući da je većinu testova prošla, ali da je upravo ovaj bio problematičan.

Prema njenim rečima, fizioterapeut je procenio da nije spremna da nastavi i da bi trebalo da napravi pauzu od najmanje šest dana.

To je značilo samo jedno – polufinale protiv Talije Gibson nije moglo da bude odigrano.

Gibson je tako prošla u finale bez borbe.

"Upropastili su moju nedelju iz snova"

Prozorova nije krila bes zbog odluke.

Tvrdila je da se posle predaje u dublu osećala dobro, da je odradila uobičajeni oporavak i otišla na večeru, ali da joj je potom saopšteno da ne može da nastavi takmičenje.

Posebno ju je pogodilo to što je, prema njenim rečima, zbog odluke mogla da ostane i bez nastupa na turniru u Pekingu naredne nedelje.

Ruskinja je zbog toga kritikovala i WTA, poručivši da je sistem ostavio igračicu bez mogućnosti da sama odlučuje o nastavku takmičenja.

WTA: Postojao je medicinski protokol

Sa druge strane, WTA je ponudila drugačije objašnjenje.

Iz organizacije su naveli da je Prozorova klinički pregledana od strane medicinskog tima turnira i turnirskog lekara. Ako je igraču dijagnostikovan potres mozga, prema WTA pravilima i protokolu za takve situacije, on ne može da nastavi takmičenje dok ne prođe propisani proces povratka na teren i dobije medicinsko odobrenje.

Dakle, dok Prozorova smatra da je odluka bila prestroga i da joj je oduzeta prilika da nastavi najbolju nedelju u karijeri, WTA tvrdi da je postupala u skladu sa pravilima koja treba da zaštite zdravlje igračice.

Od 180. mesta do najveće pobede u karijeri

Cela situacija je posebno bolna za Prozorovu zbog onoga što je prethodilo.

Ruskinja je u Singapuru do tada napravila pravi podvig. Prvo je savladala Sofiju Kostulas, zatim Aleksandru Ealu, treću nositeljku i tada jednu od najboljih igračica turnira. To je bila njena prva pobeda protiv igračice iz Top 20.

U četvrtfinalu je potom izbacila i Sjuju Vang, 40. igračicu sveta.

U oba prva meča morala je da preokreće rezultat nakon izgubljenog prvog seta.

Od igračice sa 180. mesta svetske rang-liste stigla je do samog polufinala WTA turnira.

A onda – loptica u lice, medicinska procena i kraj turnira.

Umesto borbe za finale, Prozorova je morala da gleda kako njena protivnica prolazi dalje bez odigranog meča. Nedelja iz snova tako se završila na jedan od najbizarnijih načina koji je ruska teniserka mogla da zamisli.