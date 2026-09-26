Slušaj vest

Prvi dan nam je pružio ceo spektar teniskih bravura i majstorija – ali I neočekivanih padova i grešaka, koje su značajno uticale na ishode barem dva meča u singlu.

Kod Tima Sveta – Serundolo je ispustio inicijativu i umesto da završi meč skoro rutinski – pustio Ruda da se razmaše i revanšira mu se za poraz iz Berlina pre 2 godine. Kod Evropljana – nešto slično; Menšik je napokon pronašao ritam u drugom povratničkom setu (6:3) i napravio mini-brejk u odlučujućem super-taj-brejku, da bi onda potpuno stao i omogućio stamenom Nakašimi da otme možda i konačne pobede vredan poen za Svet prvog dana. Kad smo kod grešaka – možda nije netačno reći da nisu pravljene samo na terenu već i u selektorskoj stolici, gde je Andre Agasi “ubacio u vatru” polu-anemičnog Bublika koga je Hodar deklasirao, a zatim – iako u nešto boljem izdanju – uskratio Tejlora Frica za saborca koji je “crvenima” bio potreban kako bi izborili obećavajućih 2:2.

Uz to, većinom popodneva pospani Janik Noa je imao privilegiju da trenerski posao umesto njega radi entuzijastični Karlos Alkaraz, kome nije nedostajalo duhovite samokritike po toj temi: “Uživam u tome, i bojim se da ponekad previše pričam što možda i ne pomogne mom kolegi iz tima. Ipak, nadam se da ono što vidim u igri van terena može da bude korisno”, ispoveda se Alkaraz. “Srećan sam što su naši igrači veoma darežljivi ljudi i bezrezervno podržavaju jedni druge – bez obzira na to ko je kako rangiran. Kao selektoru, veoma je teško odrediti da li nekog igrača treba “vaditi” iz problema savetima ili tihom podrškom – jer ponekad ne znate da li mu čak i vaš govor tela smeta u tim važnim trenucima. Tim tada potvrđuje da je pravi tim, da ima duh, i da smo spremni jedni drugima da pomažemo sabrano i smireno – što je u dublu izuzetno važno jer jedan poen uistinu može da promeni ceo tok meča”, dodaje selektor Noa. “Svi ovi momci su veliki šampioni koji su ovde sa svojim timovima, I ponekad je mnogo korisnije popričati sa njihovim porodicama i trenerima kako bih znao šta je ono pravo što bi trebalo da se uradi da bi dalo pravi rezultat u pripremi za meč”, iskreno dodaje on.

1/9 Vidi galeriju Lejver kup u Londonu 2026. Foto: Maja Smiejkowska/AP

Igrač koga uopšte nije poznavao a koga je bilo nemoguće ne pozvati u Tim Evrope je Rafael Hodar, momak koji je za godinu dana sa Univerziteta Virdžinija i 306. mesta na ATP rang listi stigao do 14. zaslužio ovu veliku počast da već prvog dana donese bod domaćinima. Učinio je to na impresivan način protiv takođe debitanta Bublika za samo 84 minuta i uz 5 izgubljenih gemova, iskoristivši 4 od 9 brejk-lopti uz 81% poena osvojenih na svoj prvi servis – a da su ga opet (kao svojevremeno Cicipasa u istom brendu) mučili problem sa patikama. “Ovo je sjajna prilika za mene da napredujem, a posebno vredna zbog toga što na Lejver Kupu uz to zaista i uživam”, prenosi nam najbolji igrač prvog dana Hodar.

Tihog heroja Tima Sveta Nakašimu zakasneli poziv za učešće pre nedelju dana zatekao je u svom trening-kampu na Floridi, i nije se puno razmišljao da odmeni povređenog Šeltona i uskoči na prvi avion za London. “Kod njega nema puno cinculiranja, i zato smo Andre i ja odlučili da ga ne smaramo previše sa nekom pričom i samo da podstankemo da otvori meč što snažnije – što je on u potpunosti ostvario. Lejver Kup je poznat po stalnim promenama nalik toboganu, i Andre nas je u tom smislu dobro pripremio na to da moramo da budemo smireni, što je Brendon pokazao u svom pristupu igri u prelomnim momentima takvog meča”, prenosi nam ko-selektor Patrik Rafter. “Doživeti to da ste deo tima sa svojim suparnicima sa turneje i po prvi put biti u prilici da čujete šta misle o igri je od neprocenjive karijerne vrednosti”, kratak je Amerikanac, oduševljen svime što doživljava u Londonu.

Subotnji program

Današnji dan otvaraju dva igrača za koje je 2026 bila godina proboja u svetski vrh – Italijan Flavio Koboli (ATP #7) i Amerikanac Lerner Tijen (#13) u svom trećem meču u karijeri (1-1). Tijen je ostvario jedinu pobedu u igri na betonu (Peking 2025) a Koboli uzvratio na šljaci Rolan Garosa ove godine – a da pritom nisu izgubili ni jedan set, što potvrđuje da su igrači inspiracije. Na betonu ove godine imaju sličan skor (Koboli 15-8, Tijen 18-9), ali je Koboli već treći put na Lejver Kupu – pa možda tu leži i najmanji razlog za blagi optimizam da će Tim Evrope povesti sa 5-1 posle prvog meča u subotu.

Značajno više optimizma domaćini imaju u pogledu drugog meča dnevne sesije, pred koji Saša Zverev ima vođstvo od 8-3 u međusobnim susretima sa Aleksom De Minorom. Zverev je rekorder po broju nastupa na Lejveru (7, posle njega Rud sa 6) i uživa u sezoni u kojoj je osvojio 2 Grend Slema, igrao jedno finale (Vimbldon) i polufinale (Australija) – ali je upravo od De Minora izgubio svoj poslednji meč na Lejver Kupu prošle godine, što poziva na oprez. U dvoranskim uslovima na betonu imaju po jednu pobedu, a tokom ove sezone Zverev nije odigrao ni jedan meč u tom ambijentu (dok De Minor ima savršenih 5-0) pa bi izuzetno spora podloga u O2 Areni mogla da bude mnogo zahvalnija za strpljiv i defanzivno-orijentisan stil igre “britanskog zeta” nego za kombinaciju bombastičnih servisa i probojnih forhenda Zvereva. U igri nadmudrivanja I dugih razmena su ova dvojica igrača mnogo bliža nego što dosadašnji rezultati sugerišu, ali bi zaista bilo veliko iznenađenje da Saša ne donese Timu Evrope velika 2 boda iz ovog meča danas.

Prvi večernji meč budi sećanja na najveći uspeh Tejlora Frica u karijeri kada je pobedom nad Karlosom Alkarazom odlučio konačni ishod Lejver Kupa prošle godine – jedini u njihovih 6 dotadašnjih susreta. To je ujedno i jedini poraz na Lejver Kupu za Alkaraza u 20 odigranih mečeva, iako ga je od tada ublažio pobedom u 3 seta na Završnom Mastersu u Torinu i nastojaće da ga “zakopa” u večerašnjem trileru. Kao ni Zvereva, ni Alkaraza ove godine nismo gledali u dvorani – dok Fric ima solidnih 4-1 i ispod sebe teren koji će (uz tradicionalno jake servise) usporiti strahovite Alkarazove udarce sa osnovne linije i navoditi ga da više rizikuje ulascima u teren što Fric može mudro iskoristiti za deprimirajuće pasing-šotove. Ako 10. igrač sveta uspe da zadrži sedmostrukog osvajača Grend Slemova na osnovnoj liniji – imaćemo meč nalik onima u San Francisku i Torinu – gde bi Alkaraz morao da odigra svoj najbolji tenis kako bi ostvario revanš za poraz u Kaliforniji prošle godine, na zadovoljstvo i užitak svetskog teniskog auditorijima.

A za kraj dana – još jedna čudna odluka selektora Agasija – da u grotlo dubla ponovo ubaci Aleksandra Bublika u paru sa debitantom Nakašimom, i to protiv sjajnih Ruda i Zvereva. Da Bublik ne može da sakrije odsustvo motivacije da igra (polu-)tenis u paru moglo se videti i u tandemu sa velikom zvezdom poput Tejlora Frica juče, ali je zanimljivo to što će večeras biti uparen sa na spoljne uticaje mnogo više otpornijim Nakašimom, čija velika pobeda nad Menšikom juče može da donese stamenu stabilnost sa osnovne linije i iz servisa koje bi mogle Bubliku da daju prostor za inspirativni nastup i opravdanje za njegov debi u ovom takmičenju. Zverev i Rud takođe nisu nikada igrali dubl zajedno, ali je dobro poznato šta donose na teren. Zverev će imati dovoljno vremena da se oporavi od meča sa De Minorom (šta god bio ishod), a saradnja sa Rudom sa sobom uvek nosi nivo posebne odgovornosti prema jednom od najkoretnijih igrača na turneji. Ubitačna kombinacija Zverevljevih servisa, dubokih i snažnih udaraca sa osnovne linije i koordiniranih izleta na mrežu za dodavanje pritiska na protivnike bi se lepo kombinovala sa Rudovim kvalitetima agilnog pokrivanja terena iz svih uglova za primer totalnog tenisa na najvišem nivou.

Uz podsećanje na aktuelni rezultat 3:1 za Tim Evrope i to da se današnje pobede vrednuju sa 2 boda, ovo bi mogao da bude veoma težak i izazovan dan za Tim Sveta, za koje bi veliki uspeh bio kada bi bilo ko uz Tijena mogao da donese dva ogromna boda gostima – ako i to domaćini budu dozvolii…

Kurir sport/Vuk Brajović

Bonus video: