Povreda kolena sprečila je Sinera da nastupa, dok Zverev ima šansu da osvoji turnire i postane najbolji teniser sveta.
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Bio je Italijan Janik Siner neprikosnoveni vladar svetskog tenisa, ali ga na terenu nema još od jula meseca i osvajanja Vimbldona.
Povreda je sprečila Sinera da nastupa u nastavku sezone, a nedavno je otkazao i predstojeći turnir iz serije 500 u kineskom Pekingu.
Njegovo odsustvo najbolje je iskoristio Nemac Aleksander Zverev. On je osvojio US open i prišao Sineru na samo 1.810 poena na ATP listi, a uskoro bi mogao i da ga prestigne.
Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
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Zverev će priliku da osvoji nove bodove imati u Pekingu, a onda i na mastersu u Šangaju, koji bi takođe Siner mogao da propusti.
Ukoliko bi Nemac osvojio oba turnira u Kini postao bi prvi teniser na planeti. Možda i završio godinu kao najbolji na svetu.
Kurir sport/sportske.net
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