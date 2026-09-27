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Bio je Italijan Janik Siner neprikosnoveni vladar svetskog tenisa, ali ga na terenu nema još od jula meseca i osvajanja Vimbldona.

Povreda je sprečila Sinera da nastupa u nastavku sezone, a nedavno je otkazao i predstojeći turnir iz serije 500 u kineskom Pekingu.

Njegovo odsustvo najbolje je iskoristio Nemac Aleksander Zverev. On je osvojio US open i prišao Sineru na samo 1.810 poena na ATP listi, a uskoro bi mogao i da ga prestigne.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Zverev će priliku da osvoji nove bodove imati u Pekingu, a onda i na mastersu u Šangaju, koji bi takođe Siner mogao da propusti.

Ukoliko bi Nemac osvojio oba turnira u Kini postao bi prvi teniser na planeti. Možda i završio godinu kao najbolji na svetu.

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