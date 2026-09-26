Slušaj vest

Ukrajina je povela pobedom Anheline Kalinine protiv Tajre Grant 6:3, 6:4.

Plasman u finale obezbedila je Elina Svitolina, pobedom protiv Džasmin Paolini 6:2, 6:2.

Ona je na kraju duela slomila reket u proslavi prvog plasmana Ukrajine u finale Bili Džin King kupa.

Ukrajina će u nedelju u finalu igrati protiv Češke, koja je u petak u polufinalu pobedila Španiju 2:0.

(Beta)

Ne propustiteTenisŠPANIJA U POLUFINALU POSLE DRAME: Herojski dubl doneo veliki preokret protiv Kazahstana
profimedia0787361891.jpg
TenisRIBAKINA NOVA KRALJICA SVETSKOG TENISA: Kazahstanka preuzela prvo mesto posle 99 nedelja!
Elena Ribakina
TenisKRALJICA SE VRATILA! Serena Vilijams danas ponovo izlazi na Centralni teren Vimbldona – evo šta nas još očekuje u ženskom singlu
Serena Vilijams
TenisKOŠMARU SRPKINJE NE NAZIRE SE KARAJ! Novi pad Olge Danilović - pokvarila plasman za 13 pozicija!
Olga Danilović

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir