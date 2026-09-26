Ženska teniska reprezentacija Ukrajine plasirala se u finale Bili Džin King kupa u Šenženu, pošto je u polufinalu pobedila dvostrukog uzastopnog šampiona Italiju 2:0.
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UKRAJINA ISPISALA ISTORIJU: Svitolina razbila Paolini, pa SLOMILA REKET u ludoj proslavi!
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Ukrajina je povela pobedom Anheline Kalinine protiv Tajre Grant 6:3, 6:4.
Plasman u finale obezbedila je Elina Svitolina, pobedom protiv Džasmin Paolini 6:2, 6:2.
Ona je na kraju duela slomila reket u proslavi prvog plasmana Ukrajine u finale Bili Džin King kupa.
Ukrajina će u nedelju u finalu igrati protiv Češke, koja je u petak u polufinalu pobedila Španiju 2:0.
(Beta)
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