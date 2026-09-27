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Mira Andrejeva je za samo nekoliko godina od tinejdžerskog talenta postala jedna od najvećih zvezda svetskog tenisa.

Sa 19 godina nalazi se na petom mestu WTA liste i već ima grend slem titulu, ali se sada oko njenog imena pojavila priča koja je uzdrmala ruski tenis.

Naime, iz Rusije stižu tvrdnje da bi Andrejeva mogla da promeni sportsko državljanstvo i ubuduće nastupa pod drugom zastavom.

Za sada, međutim, nema potvrde da je mlada teniserka donela takvu odluku.

"Obrađuju" je da ode?

Priču je pokrenuo Šamil Tarpiščev, predsednik Teniske federacije Rusije, koji je nedavno rekao da se pojedini ruski teniseri suočavaju sa pritiscima da promene sportsko državljanstvo.

Među njima je, prema njegovim rečima, i Andrejeva.

"Mnoge obrađuju da odu, među njima i Andrejevu", rekao je Tarpiščev, uz objašnjenje da ruska federacija nema sistem ugovora kojim bi zadržala igrače i da sportistima promene državljanstva mogu olakšati stvari poput putovanja i viza.

A onda je stigla još jača tvrdnja.

Bivši as tvrdi: "To je samo pitanje vremena"

Andrej Česnokov, nekada deveti teniser sveta, otišao je korak dalje. On smatra da je promena sportskog državljanstva Andrejeve samo pitanje vremena.

"Mislim da će Andrejeva otići, to je samo pitanje vremena. Ona živi i trenira u Francuskoj, tako da će sigurno otići", rekao je Česnokov.

Ipak, ni ta izjava ne predstavlja potvrdu da Andrejeva zaista planira da napusti ruski tenis.

Andrejeva ranije bila jasna

Naprotiv, kada joj je početkom godine postavljeno upravo to pitanje, Andrejeva je rekla da o promeni državljanstva nije ni razmišljala.

"Mnoge igračice su promenile državljanstvo, ali ja ću nastaviti kao do sada. Nisam dobila nikakve ponude", poručila je tada Andrejeva.

Tada je dodala da joj situacija ne stvara dodatni pritisak i da je fokusirana na tenis i napredak na terenu.

1/4 Vidi galeriju Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Od Rusije do svetskog vrha

Andrejeva je u međuvremenu napravila ogroman iskorak. Ove godine osvojila je svoj prvi grend slem trofej na Rolan Garosu, a trenutno je peta teniserka sveta.

Ipak, u WTA konkurenciji ne nastupa pod ruskom zastavom. Kao i ostali ruski i beloruski igrači, takmiči se u neutralnom statusu, bez nacionalne zastave i himne.

Andrejeva je 2022. godine sa sestrom Erikom prešla da trenira u Kanu, u Francuskoj, gde i danas boravi. I dalje ima rusko državljanstvo.

Zato je priča o njenom eventualnom prelasku pod drugu zastavu ponovo dospela u centar pažnje.

Za sada je, međutim, jedino sigurno da postoje tvrdnje ruskih zvaničnika i bivših igrača - dok od same Andrejeve nema potvrde da planira promenu državljanstva.