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Od svetske kraljice do kraja karijere sa samo 33 godine!

Simona Halep imala je sve... Bila je broj jedan, osvajala najveće trofeje i živela život iz snova, a onda - doping saga, ljubavni brodolom i odluka da zauvek kaže zbogom tenisu.

Rumunka je 2017. godine prvi put stigla na vrh WTA liste, a ukupno je provela 64 nedelje kao broj jedan. Osvojila je 24 titule, uključujući Rolan Garos 2018. i Vimbldon 2019. godine.

Ali iza blistavih trofeja krila se priča o sportistkinji koja je zbog karijere bila spremna da napravi i veoma lične žrtve.

Sa 17 godina donela odluku koja je promenila sve

Još kao tinejdžerka Halep je odlučila da se podvrgne operaciji smanjenja grudi. Sama je kasnije govorila da razlog nije bio estetski, već želja da bude pokretljivija i uspešnija na teniskom terenu.

"Uradila sam to zbog tenisa", objasnila je u jednom intervjuu, dodajući da je to smatrala jednom od najvećih žrtava koje je podnela zbog sporta.

Posle operacije, veličina grudi promenjena je sa 36DD na 36C, a Halep je isticala da joj je to omogućilo lakše kretanje, bolji odraz i veću eksplozivnost u igri.

Ta odluka bila je deo njenog puta ka samom vrhu. Godinama kasnije upravo je ta priča postala jedan od najpoznatijih detalja iz života rumunske šampionke.

Simona Halep pre i posle operacije grudi Foto: Profimedia, EPA/WILL OLIVER

A onda je stigao trenutak koji je promenio njenu karijeru.

Bila je kraljica tenisa, a onda je stigao doping-slučaj

U avgustu 2022. godine, posle meča na US openu, Halep je bila pozitivna na roksadustat. Kasnije je protiv nje pokrenut i postupak zbog nepravilnosti u biološkom pasošu.

Prvobitno joj je izrečena suspenzija od četiri godine, što je izgledalo kao udarac od kojeg bi se teško vratila. Halep je sve vreme negirala da je namerno koristila zabranjenu supstancu i tvrdila da je problem nastao zbog kontaminiranog suplementa.

Međutim, usledio je veliki preokret.

Sportski arbitražni sud u Lozani 2024. godine smanjio je kaznu sa četiri godine na samo devet meseci. CAS je zaključio da je Halep dokazala da je roksadustat u njen organizam dospeo preko kontaminiranog proizvoda i da kršenja antidoping pravila nisu bila namerna. Druga optužba, koja se odnosila na biološki pasoš, takođe nije ostala na snazi.

Halep je tako dobila dozvolu da se vrati tenisu.

Ali povratak nije bio ni približno onakav kakvom se nadala.

1/14 Vidi galeriju Rumunska teniserka Simona Halep na teniskom terenu. Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, James Gourley/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povratak koji nije ličio na nekadašnju šampionku

Duga pauza, godine i fizički problemi učinili su svoje. Nekadašnja prva teniserka sveta više nije uspevala da pronađe nivo igre koji ju je doveo do vrha.

U februaru 2025. godine donela je konačnu odluku.

Posle poraza od Lučije Bronzeti u prvom kolu turnira u Klužu, Halep je objavila da završava profesionalnu karijeru. Imala je samo 33 godine.

"Postala sam broj jedan na svetu, osvojila sam grend slemove, to je sve što sam želela", rekla je tada, uz poruku da njeno telo više ne može da izdrži napore potrebne za povratak na sam vrh.

Tako je završena karijera žene koja je osvojila 24 WTA titule i dva grend slema.

Ljubav kao iz bajke, a onda – kraj

Ni privatni život Simone Halep nije bio bez velikih obrta.

Sa biznismenom Tonijem Jurucom bila je u vezi oko dve godine pre nego što su 15. septembra 2021. godine ozvaničili brak. Ceremonija u Konstanci okupila je oko 300 ljudi, a slavlje je održano u luksuznom ambijentu na obali Crnog mora.

Sve je izgledalo kao početak nove velike životne faze.

Ali bajka nije dugo trajala.

Samo godinu dana kasnije, u septembru 2022, stigla je vest da se razvode. Toni Iuruc je potvrdio da su odluku doneli zajednički, a razvod je završen kod notara.

Posebno je odjeknulo to što je veliki svadbeni događaj već bio planiran za novembar 2022. godine. Trebalo je da usledi i velika verska ceremonija i slavlje u Sinaji, ali do toga nikada nije došlo.

Ono što je počelo kao glamurozna ljubavna priča završilo se mnogo pre nego što je veliki nastavak svadbenog slavlja uopšte došao na red.

Od 64 nedelje na vrhu do potpunog povlačenja

Kada se danas podvuče crta, teško je poverovati koliko se toga dogodilo za relativno kratko vreme.

Halep je bila svetski broj jedan, osvojila je Rolan Garos i Vimbldon, zaradila više od 40 miliona dolara od turnirskih nagrada i ostavila dubok trag u tenisu.

Onda su došli doping-slučaj, višegodišnja pravna borba, povratak, fizički problemi i konačni oproštaj.

A između svega toga – brak koji je trajao manje od godinu dana, otkazana velika svadba i život daleko od reflektora.

Simona Halep je tako od jedne od najvećih sportskih zvezda planete stigla do tačke u kojoj je morala da zatvori jedno potpuno poglavlje svog života.

I to sa samo 33 godine.