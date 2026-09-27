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Tada su domaćini u istoj londonskoj O2 Areni sve bili pripremili za veliko slavlje lika i dela osvajača 20 Grend Slem titula – u sastavu ponosno predstavljajuči sve članove “Velike četvorke” – ali su se od publike i istorije oprostili “duplom dozom” suza zbog oproštaja Rodžera Federera i poraza koji ih je “ujeo za srce”.

Četiri godine kasnije – imamo sličnu situaciju pred početak završnog dana, a da je Tim Sveta kao relativni autsajder uspeo ne samo da preživi prva dva dana nego dođe i u poziciju da napravi džumbus u danu kada svaka pobeda vredi 3 poena pokazao je već juče, uzevši 2 singla, imavši meč loptu Frica protiv Alkaraza, i tesno izgubivši dubl. Danas je 7:5 za Evropljane – i teoretski bi im trebale samo 2 pobede kako bi doterali meč do kraja za konačnih 13 pobedničkih bodova i 6 trijumf od kada je Lejver Kup ustanovljen 2017. u Pragu. Tim sveta mora da isforsira 3 pobede kako bi došao do 14 bodova, što svakako nije nemoguće posle inspirativnih pobeda Tijena nad Kobolijem, De Minora nad Zverevim i meč-lopte Frica protiv Alkaraza.

Do sada je jedino Hodar nadigrao Bublika bez izgubljenog seta u singlu, tako da je jasno da favorita u singlu nema – što treba imati na umu pred današnje mečeve. Program dana (od 13h po našem vremenu) otvara dubl Koboli-Menšik (Evropa) protiv para De Minor-Fric (Svet), u kome bi konvencionalna sportska pamet dala prednost iskusnijem Australijancu i Amerikancu – čiji dubl-kvaliteti (servis, brzina, voleji, adaptivnost, međusobno poznavanje) svakako više obećavaju od onih kod Čeha i Italijana (uglavno zaduženog za blesavljenje na klupi). Ako tako i bude, Svet će povesti 8:7 i oba tima će tražiti još 2 pobede za trijumf.

1/9 Vidi galeriju Lejver kup u Londonu 2026. Foto: Maja Smiejkowska/AP

Već prvi naredni singl-meč nam demonstrira neizvesnost u vazduhu završnog dana, gde drugi igrač sveta Saša Zverev ima tankih 2:1 u dosadašnjim mečevima protiv Lernera Tijena, a da pritom dele po pobedu na betonu. Šokirao je “učenik zverku” u njihovom prvom meču u Akapulko prošle godine, otrgao set polufinalisti u Melburnu i jasno je da nema nikakav zazir od velikih teniskih imena, odigravši 2 meča u dvorani ove godine (1-1) naspram samo jednog u kome je Nemac nastupao (0-1). Kako je podloga u O2 Areni užasno spora da bi publika mogla više da uživa u dužim razmenama za skupocene karte koje su platili, tu će Zverevljev servis biti značajno ukroćen a Tijenov ritern i kontra-udari iz svih uglova terena postati naročito opasni. Zverev će morati da bude strpljiv, da se nisko spusti na ravne i varirajuće razmene koje će stizati sa druge strane i odigra meč dostojan polufinala Slema kako bi sprečio da Tim sveta dođe na korak do pobede.

Rasplet

Naredni meč bi mogao da donese trijumf za Tim Evrope – i u idealnom scenariju selektorskog tandem Noa-Henman bi upravo Karlos Alkaraz bio zadužen za veliko slavlje. Svi razlozi za verovanje u pobedu su tu – Španac nikada nije izgubio meč protiv De Minora (6:0), tri puta je 4 godine mlađi as (24) pobeđivao “Demona” na betonu (2 u dvorani) i po uspesima je neuporedivo veće tenisko ime – ali Australijanac ima 6 pobeda u dvoranama ove sezone bez poraza (Alkaraz jedinu jučerašnju) i uzeo mu je set u Roterdamu i doterao ga do taj-brejka u Torinu za neizvesnost do kraja tih mečeva. Njihov nastup će u mnogo čemu zavisiti od rezultata prethodnih mečeva dana – a ako Evropa pobedi u oba prethodna meča, svoj sedmi duel će morati da odlože za neku drugu priliku. U svakom slučaju – ono što je ovde realno je da Karlos pobedi, a ako ga Zverev “ispoštuje” – tu počinje veliko slavlje. Ujedno, ako dubl ode TImu sveta – a Tijen šokira Zvereva – britanski zet će opet biti čovek odluke kao u San Francisku i “partmejker” za Tim Sveta u slučaju ovog dragocenog karijernog prvenca.

U slučaju da taj scenario izostane – imaćemo pravu dramu. Iako 10. Igrač sveta Fric ima 2:0 nad 14. Hodarom (2026, beton, Delrej Bič i Vašington) i nije izgubio ni jedan set, dva su otišla u taj-brejk i nagoveštavaju da bi (u slučaju da tog meča dođe) i danas odluka mogla da bude donesena u super-taj-brejku trečeg seta. Obojica su “gulila beton” često ove godine; Hodar ima skor 26-10, Fric 18-10, u dvoranama 3-1 odnosno 4-2 – pa ta statistika ukazuje na još veću izjednačenost nego što međusobni susreti sugerišu. Kako bi ovo bio odlučujući meč, nemoguće je ne uzeti u obzir faktor iskustva 8 godina starijeg Frica (28) ali i žar i polet Hodara da na svom debiju Timu Evrope upravo on donese tu šestu pobedu. Gledaćemo velike servise, ogorčenu borbu sa osnovne linije, Fricove varijacije kako bi značajno višeg Hodara vadio iz zone komfora i terao ga da se što više saginje i svoju igru čini pasivnijom – ali je Hodar ove godine naznačio da je materijal za budućeg Grend Slem šampiona i ovo će mu biti prilika da na najvećoj svetskoj sceni to potvrdi na trijumfalan način.

Ako ste želeli da i ovog vikenda uživate u svoj raskoši tenisa – ispratite završni dan devetog izdanja Lejver Kupa i sigurno nećete biti razočarani!

Kurir sport/Vuk Brajović

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