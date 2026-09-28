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Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Vimbldon sredinom jula, a od tada njegov povratak na teren prati sve veća neizvesnost.

Umesto novih mečeva i borbe za trofeje, prvi reket sveta prolazi kroz period oporavka koji bi, prema pisanju italijanskih medija, mogao da potraje duže nego što se očekivalo.

Prvobitno se nije ni slutilo da će Siner napraviti toliku pauzu. Međutim, jedan po jedan turnir počeo je da nestaje iz njegovog rasporeda.

Najpre je izostao sa mastersa u Sinsinatiju, potom je propustio i US open, a kada se činilo da bi konačno mogao da se vrati na teren u Pekingu, usledilo je novo otkazivanje.

Sada iz Italije stižu informacije koje su dodatno zabrinule njegove navijače.

Prema pisanju "Korijere delo Sporta", Siner ima problem koji bi mogao da bude povezan sa sindromom iliotibijalnog trakta, odnosno tkivom koje se nalazi sa spoljne strane noge, iznad kolena.

Italijanski list posebno naglašava da sam zglob kolena nije mesto problema, već strukture koje se nalaze izvan njega.

A onda dolazi deo koji je podigao najviše prašine.

Operacija se za sada ne smatra neophodnom, ali ta mogućnost nije potpuno isključena.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Plan je da Siner nastavi sa odmorom i intenzivnim radom sa fizioterapeutima, uz postepeno povećavanje opterećenja. Cilj je da se bol povuče i da najbolji teniser sveta ponovo može normalno da trenira.

Ukoliko takav pristup ne donese rezultate, prema navodima italijanskog lista, moglo bi da se razmatra i hirurško rešenje.

Za sada, međutim, nema potvrde da će do operacije zaista doći.

Još veća misterija vlada oko datuma njegovog povratka.

Siner se nalazi na listi učesnika mastersa u Šangaju, koji se igra od 7. do 18. oktobra, ali "Korijere delo Sport" ne veruje da će Italijan tada biti spreman da zaigra.

Drugim rečima – čak i ako je Siner formalno prijavljen, njegov nastup u Šangaju daleko je od izvesnog.

Zanimljivo je i da se Siner nedavno pojavio u Milanu na Gučijevoj modnoj reviji, gde je čak prošetao pistom. Međutim, nakon toga se ponovo uputio na kliniku kako bi obavio nove kontrole.