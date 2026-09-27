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Iako se u današnjem svetu sporta pokreće puno novih takmičenja i formata, zbog tradicije utemeljene na 4 stuba najuticajnijih teniskih (Grend Slem) nacija i svega za šta se to vezuje – nije lako pokrenuti novo takmičenje a kamoli ga održati na visokom nivou kao što je to slučaj sa Lejver Kupom. Baš zato što nosi ime “riđe rakete”, Australijanca koji je svojim uspesima na granici Open Ere uneo revoluciju u tenis i podigao ga na nove nivoe popularnosti, 20-struki osvajač Grend Slem titula i za mnoge i dalje najveći igrač svih vremena Rodžer Federer i njegov agent i menadžer kompanije Tim 8 Toni Godsik imali su dvostruki ogromni izazov – da kreiraju takmičenje dostojanstveno karijere Roda Lejvera ali i Federera samog – koje će po formatu moći da izdrži test vremena i sve veće konkurencije, a ujedno se blisko veže sa zvaničnim teniskim institucijama, velikim biznisom i vodećim svetskim metropolama u produkciji prvoklasnog zabavnog događaja. Uz njih su stali Teniska asocijacija Australije, Američka teniska asocijacija, Asocijacija teniskih profesionalaca (omogućivši igračima da zarade i ATP renking bodove) i brazilski milijarder Horhe Leman – i iako se puno pričalo o tome da Lejver Kup “finansijski krvari” posle 8 dosadašnjih sesija – šou se nastavlja i sledeće godine seli u epicentar šoubiznisa – Los Anđeles.

Reč-dve o tome šta je sada najvažnije za Lejver Kup sa medijima su razmenili rukovodilac Lejver Kupa Godsik i izvršni direktor Stiv Zeks.

Federerova ideja postala globalni spektakl

“Prevazišli smo naša očekivanja, i zaista nismo znali da će svi – publika, igrači, domačini, sponzori, mediji – ovoliko uživati u Lejver Kupu. Drugarstvo je na najvišem nivou – eto, Janik Noa je predvodio pevanje Tima Evrope na zvaničnoj večeri, Andre Agasi je prvi koji dolazi u dvoranu iz Tima Sveta kako bi bio spreman da oseti atmosferu i vodi tim na najbolji način. Svi uživamo u takmičenju, svesni i odgovorni prema tome što zajedno stvaramo”, ističe Godsik.

“Svako od igrača učestvuje u Lejver Kupu iz različitih razloga – ali, kao što je Karlos juče rekao – tome se istinski raduje. Rivali postaju saborci u sezoni u kojoj 51 nedelju igraju jedni protiv drugih, vode ih legende kao što su Menikro, Borg, Agasi, Noa. Pored toga, uz njih su ovde njihovi timovi, cele porodice – pa i poneka baka, i atmosfera je zaista jedinstvena i vezujuća, kako da su kod kuće a daleko od nje. Naravno, oni su svi veliki takmičari – i kada u svom timu imate šest vanserijskih asova – želja za takmičenjem i strasti itekako postoje”, dodaje on.

Zašto menjati nešto što nije u kvaru?

Na pitanje koje eventualne promene uprava takmičenja razmatra – Godsik je jasan: “Zašto menjati nešto što nije u kvaru? Danas imamo toilko posebnih formata – Junajted kup, Hopman kup, Vorld tim tenis, mešanih muško-ženskih takmičenja. Mi smo inspirisani Rajder Kupom iz golfa jer nam se dopalo kako rivali postaju saigrači, i ta tradicija postoji skoro 100 godina. Mi smo srećni sa naših skoro 10. Svi znate koliko je Rodžer detaljan, a to smo i mi, i stalno tražimo detalje koje bismo mogli da dodamo – gde je još intenzivnija saradnja sa ATP turnejom svakako nešto od najveće važnosti. Želimo da igračima kreiramo poseban ambijent – a verovatno ste čuli kakav nezaboravan nastup na večeri je ostvario Sil; bukvalno se peo na stolove, što je bilo zaista fascinantno. Nastojimo da privučemo i igrače koji nisu još nastupali kod nas, a kao događaj koji traje samo 3 dana uz 5 takmičarskih sesija i 12 igrača, takmičenje čije vlasništvo ne juri profit iz godine u godinu i spremno je I dalje da investira i dalje gradi naš brend – lakše je napredovati I inovirati nego kod drugih”, prenosi nam prvi čovek organizacije kupa.

Na te reči se nadovezuje Stiv Zeks: “Igrači koji učestvuju na Lejver Kupu su osvajači najvećih trofeja u našem sportu – ili će to uskoro sigurno postati, što stalno privlači one nove talente da požele da igraju kod nas. Eto, sećam se kada je Novak gledao Rodžera i Rafu kako igraju zajedno 2017. u Pragu i toliko bio inspirisan tim prizorom da nam je dojavio da bi žarko želeo da učestvuje. Velika imena su već godinama sa nama, ali je svima jasno kolika su očekivanja od njih samo i kada pogledaju kako sve to izgleda na televiziji. Za jubilarno 10. Izdanje ćemo igrati u Inuit Domu, stadionu Klipersa u Los Anđelesu, prostoru koji je izuzetno opremljen najsavremenijom digitalnom tehnologijom što će sigurno goditi publici i na šta će industrija šoubiznisa sigurno odlično odreagovati. Los Anđeles je postao centar sportskih zbivanja – imali su FIFA svetsko prvenstvo, pa Superboul, zatim Ol-Star meč i onda Lejver Kup. Sada nam vlasnici arena širom sveta bukvalno non-stop “kucaju na vrata”, ali je 10. Izdanje dobra prilika da razmislimo o tome gde ćemo ovo takmičenje dalje voditi u svakom smislu”, dodaje Zeks.

Na komentar da je Federer kroz Lejver Kup želeo da dovede tenis u neke gradove i delove sveta gde ga prethodno nije (dovoljno) bilo – i da su do sada svetska domaćinstva bila rezervisana samo za zemlje Severne Amerike – Godsik odgovara: “Ono čega na početku naše misije nismo bili svesni su tehnički zahtevi koje bi velike arene trebale da ispune kako bi događaj bio produciran na željenom nivou, a da sponzori mogu da ostvare svoje ciljeve. Obišli smo ceo svet uzduž i popreko, u jednom gradu su čak I izgradili Arenu inspirisanu domaćinstvom Lejver Kupa – ali je bila prevelika. Postali smo stručnjaci u oblastima o kojima nismo imali pojma, sledeći želju da do tančina ispitamo mogućnosti da kup dovedemo u mesta gde smo inicijalno želeli – ali ono što ne smemo da uradimo je da – čak i uz manje gubitke - budemo finansijski neodgovorni i doživimo da troškovi događaja budu potpuno iracionalni samo da bismo ostvarili nešto što smo prvobitno zamislili”, jasan je Godsik, ukazujući na to da će Afrika, Južna Amerika i druge destinacije malo sačekati.

Hoće li Federer jednog dana biti kapiten?

A na pitanje svih pitanja – da li bismo mogli da vidimo Rodžera Federera u ulozi selektora TIma Evrope jednog dana – Godsik odgovara sa osmehom: “Kod njega se to nikada ne zna; jednog dana to potvrđuje, drugog dana biva svestan toga da je otac četvoro dece i da mora da sačeka barem 10 godina. Mislim da će on sigurno biti selektor u budućnosti, jer obožava ovaj format I oduševljen je kako te uloge obavljaju Noa, Agasi – a pre njih Borg i Menkinro. Stalno ga zezam da se već jednom odluči, i da će moći da se ponovo vrati u tu ulogu ako bude želeo jer mi ne sprečavamo naše bivše selektore da to ponovo postanu – pa neka se već oproba i u tome”, zaključuje ovaj zanimljiv razgovor Godsik.

Kurir sport/Vuk Brajović

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