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Lejla Fernandez je u finalu pobedila 63. igračicu sveta Australijanku Taliju Gibson posle dva seta, 7:5, 6:0.

Meč je trajao sat i 39 minuta.

Fernandez, 31. igračica sveta, uzela je šest puta servis australijskoj teniserki, dok je Gibson osvojila dva brejka.

Nekadašnjoj finalistkinji US opena je ovo ukupno šesta osvojena titulu na WTA turu.

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Bonus video:

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Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV