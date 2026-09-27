Kanadska teniserka Lejla Fernandez osvojila je titulu na turniru u Singapuru.
WTA
USPEH KANAĐANKE! Lejla Fernandez osvojila titulu u Singapuru
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Lejla Fernandez je u finalu pobedila 63. igračicu sveta Australijanku Taliju Gibson posle dva seta, 7:5, 6:0.
Meč je trajao sat i 39 minuta.
Fernandez, 31. igračica sveta, uzela je šest puta servis australijskoj teniserki, dok je Gibson osvojila dva brejka.
Nekadašnjoj finalistkinji US opena je ovo ukupno šesta osvojena titulu na WTA turu.
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