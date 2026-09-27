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Reprezentaciji Češke je ovo ukupno 12. osvojena titula na Bili Džin King kupu.

Prednost selekciji Češke u današnjem duelu donela je Karolina Muhova pobedom nad Anhelinom Kalininom posle dva seta, 6:2, 6:3, da bi do pobede reprezentacija Češke došla trijumfom Linde Noskove nad Elinom Svitolinom posle takođe dva seta, 6:3, 7:6.

U sastavu Češke za ovogodišnji Bili Džin King kup bile su i Marija Bouzkova, Katerina Sinijakova i Sara Bejlek.

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