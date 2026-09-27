"Želeo bih da se zahvalim svom timu. Ne znam da li me vidite kao trenera, ali pre svega mislim da me vidite kao oca ili dedu... Nikada neću zaboraviti ovaj poseban trenutak koji sam podelio sa vama. Svi volimo da igramo, ali je ponekad je lepo pobediti, tako da sam zaista srećan što ste, bar jednom, pobedili sa mnom", rekao je Noa, preneo je sajt Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).