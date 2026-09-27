ZVEREV DONEO TROFEJ: Tim Evrope osvojio Lejver kup u Londonu
Zverev, koji je ove godine osvojio titule na Rolan Garosu i Ju Es openu, doneo je Evropi 13 poen, dok je reprezentacija ostatka sveta ostala na pet poena.
Nemački teniser je protiv 13. igrača sveta slavio za sat i 50 minuta igre.
Ovo je šesti trofej za tim Evrope u Lejver kupu, dok je ostatak sveta slavio tri puta, uključujući i prošlogodišnji trijumf u San Francisku.
Reprezentaciju Evrope sa klupe je vodio bivši francuski teniser Janik Noa.
"Želeo bih da se zahvalim svom timu. Ne znam da li me vidite kao trenera, ali pre svega mislim da me vidite kao oca ili dedu... Nikada neću zaboraviti ovaj poseban trenutak koji sam podelio sa vama. Svi volimo da igramo, ali je ponekad je lepo pobediti, tako da sam zaista srećan što ste, bar jednom, pobedili sa mnom", rekao je Noa, preneo je sajt Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).
Za tim Evrope su pored Zvereva nastupali još Španci Karlos Alkaras i Rafael Hodar, Italijan Flavio Koboli, Norvežanin Kasper Rud i Čeh Jakub Menšik.