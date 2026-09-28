SINER SE DRŽI NA PRVOM MESTU, ĐOKOVIĆ NAPREDOVAO! Nova ATP lista otkrila probleme Karlosa Alkaraza!
Srbin sad ima 2.980 bodova i napredovao je za jednu poziciju u odnosu na prošlu nedelju.
Prvo mesto i dalje suvereno drži Italijan Janik Siner sa 11.000 bodova.
Nemac Aleksander Zverev se nalazi na drugom mestu sa 9.630 bodova. Na trećoj poziciji je Španac Karlos Alkaraz sa 5.060 bodova, dok četvrto mesto zauzima Amerikanac Ben Šelton (4.680).
U top 10 društvu nalaze se još i Feliks Ože-Alijasim (Kanada), Danil Medvedev (Rusija), Flavio Koboli (Italija), Frensis Tijafo (SAD), Artur Fis (Francuska) i Aleks De Minor (Australija).
Od ostalih srpskih tenisera Miomir Kecmanović zauzima 57. poziciju sa 925 bodova, Hamad Međedović se nalazi na 77. mestu sa 764 boda, Dušan Lajović drži 146. mesto (380 bodova), a Laslo Đere je trenutno na 180. poziciji sa 314 bodova.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 11.000 bodova
- Aleksander Zverev (Nemačka) 9.630
- Karlos Alkaraz (Španija) 5.060
- Ben Šelton (SAD) 4.680
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
- Danil Medvedev (Rusija) 3.710
- Flavio Koboli (Italija) 3.680
- Fransis Tijafo (SAD) 3.380
- Artur Fis (Francuska) 3.150
- Aleks de Minor (Australija) 3.150
Bonus video: