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Srbin sad ima 2.980 bodova i napredovao je za jednu poziciju u odnosu na prošlu nedelju.

Prvo mesto i dalje suvereno drži Italijan Janik Siner sa 11.000 bodova.

Nemac Aleksander Zverev se nalazi na drugom mestu sa 9.630 bodova. Na trećoj poziciji je Španac Karlos Alkaraz sa 5.060 bodova, dok četvrto mesto zauzima Amerikanac Ben Šelton (4.680).

Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

U top 10 društvu nalaze se još i Feliks Ože-Alijasim (Kanada), Danil Medvedev (Rusija), Flavio Koboli (Italija), Frensis Tijafo (SAD), Artur Fis (Francuska) i Aleks De Minor (Australija).

Od ostalih srpskih tenisera Miomir Kecmanović zauzima 57. poziciju sa 925 bodova, Hamad Međedović se nalazi na 77. mestu sa 764 boda, Dušan Lajović drži 146. mesto (380 bodova), a Laslo Đere je trenutno na 180. poziciji sa 314 bodova.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 11.000 bodova
  2. Aleksander Zverev (Nemačka) 9.630
  3. Karlos Alkaraz (Španija) 5.060
  4. Ben Šelton (SAD) 4.680
  5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
  6. Danil Medvedev (Rusija) 3.710
  7. Flavio Koboli (Italija) 3.680
  8. Fransis Tijafo (SAD) 3.380
  9. Artur Fis (Francuska) 3.150
  10. Aleks de Minor (Australija) 3.150
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Bonus video:

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Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport