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Artur Fis doživeo je jednu od najbizarnijih situacija u karijeri - baš u trenutku kada je napravio najveći iskorak i ušao među 10 najboljih tenisera sveta.

Umesto da se sprema za glavni žreb turnira u Tokiju, morao je da izađe na teren u kvalifikacijama!

Francuz je zbog problema sa procedurom prijave ostao bez mesta u glavnom žrebu ATP 500 turnira u Tokiju. Organizatori su naveli da je razlog bio administrativni problem sa prijavom igrača.

I tako je čovek koji je trebalo da bude jedan od nosilaca turnira završio u kvalifikacijama!

Fis je postao najbolje rangirani igrač koji je igrao kvalifikacije ATP turnira u periodu za koji postoje dostupni podaci od 2007. godine.

1/5 Vidi galeriju Artur Fis Foto: Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Bivši šampion u kvalifikacijama

Francuz je upravo na ovom turniru 2024. godine osvojio titulu! Tada je do trofeja stigao preko Tejlora Frica, Bena Šeltona i Holgera Runea, a u finalu je savladao sunarodnika Uga Umbera.

Umesto da sada kao bivši šampion i igrač iz Top 10 bude jedna od glavnih zvezda turnira, Fis je morao da se bori za mesto u glavnom žrebu.

Postojala je mogućnost da dobije vajld-kard i tako preskoči kvalifikacije, ali su sve tri pozivnice za glavni žreb otišle japanskim teniserima – Keiju Nišikoriju, Šou Šimabukuru i Reiju Sakamotu.

Čudna situacija očigledno nije poremetila Francuza.

Fis je danas izašao na teren protiv Amerikanca Martina Dama i posle izgubljenog prvog seta napravio veliki preokret. Slavio je sa 2:6, 6:1, 6:1 i sada mu je potrebna još samo jedna pobeda za plasman u glavni žreb.

Čeka ga duel sa boljim iz meča Lorenca Sonega i Kamila Majčrjaka.

Za čoveka koji je od danas deveti teniser sveta, ovo je definitivno jedan od najneobičnijih početaka turnira koji je mogao da zamisli.

I sve zbog jedne administrativne greške.