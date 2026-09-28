Srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 pozicija i na novoj WTA listi zauzima 139. mesto.
BRAVO
VELIKI SKOK NAJBOLJE SRPSKE TENISERKE! Teodora napravila veliki pomak na WTA listi
Slušaj vest
Teodora Kostović je 139. teniserka sveta sa 540 bodova.
Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 172. na 178. mesto, Mia Ristić se popela sa 191. na 183. poziciju, dok je Olga Danilović pokvarila svoj plasman za osam mesta i trenutno je 326. igračica sveta.
Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Ribakina 9.901 bodom, ispred drugoplasirane Arine Sabalenke iz Belorusije sa 7.810 bodova i trećeplasirane Džesike Pegule iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sa 7.265 bodova.
WTA lista
- Elena Ribakina (Kazahstan) 9.901
- Arina Sabalenka (Belorusija) 7.810
- Džesika Pegula (SAD) 7.265
- Koko Gof (SAD) 7.244
- Mira Andrejeva (Rusija) 5.841
- Linda Noskova (Češka) 5.328
- Elina Svitolina (Ukrajina) 4.809
- Karolina Muhova (Češka) 4.683
- Iga Švjontek (Poljska) 4.119
- Marta Kostjuk (Ukrajina) 4.040
.....
139. Teodora Kostović 540
178. Lola Radivojević 440
183. Mia Ristić 428
Bonus video:
Reaguj
Komentariši