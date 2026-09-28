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Teodora Kostović je 139. teniserka sveta sa 540 bodova.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 172. na 178. mesto, Mia Ristić se popela sa 191. na 183. poziciju, dok je Olga Danilović pokvarila svoj plasman za osam mesta i trenutno je 326. igračica sveta.

Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Ribakina 9.901 bodom, ispred drugoplasirane Arine Sabalenke iz Belorusije sa 7.810 bodova i trećeplasirane Džesike Pegule iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sa 7.265 bodova.

WTA lista

  1. Elena Ribakina (Kazahstan) 9.901
  2. Arina Sabalenka (Belorusija) 7.810
  3. Džesika Pegula (SAD) 7.265
  4. Koko Gof (SAD) 7.244
  5. Mira Andrejeva (Rusija) 5.841
  6. Linda Noskova (Češka) 5.328
  7. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.809
  8. Karolina Muhova (Češka) 4.683
  9. Iga Švjontek (Poljska) 4.119
  10. Marta Kostjuk (Ukrajina) 4.040

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139. Teodora Kostović 540

178. Lola Radivojević 440

183. Mia Ristić 428

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Bonus video:

00:58
Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV