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Prvi reket sveta Janik Siner još uvek je van terena zbog zdravstvenih problema, kao i povrede kolena.

On je na modnoj reviji u Milanu, u razgovoru za direktorkom američkog "Voga" Anom Vintur, zabrinuo teniski svet izjavom.

Na njeno pitanje da li će biti spreman za narednu godinu, Siner se prvo nasmejao, pa onda odgovorio:

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

"Pa, ako ne budem spreman u januaru, to je veliki problem...", rekao je Siner.

Dodao je da je mislio da će biti spreman za turnir u Pekingu, ali Italijan ipak nije otputovao u Kinu.

Italijanski mediji su pisali o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju i najavili čak moguću operaciju.

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