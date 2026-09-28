Pominje se da bi Janik Siner mogao i da ide na operaciju.
Tenis
"PA, AKO NE BUDEM SPREMAN U JANUARU..." Janik Siner jednom rečenicom zaledio navijače
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Prvi reket sveta Janik Siner još uvek je van terena zbog zdravstvenih problema, kao i povrede kolena.
On je na modnoj reviji u Milanu, u razgovoru za direktorkom američkog "Voga" Anom Vintur, zabrinuo teniski svet izjavom.
Na njeno pitanje da li će biti spreman za narednu godinu, Siner se prvo nasmejao, pa onda odgovorio:
Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP
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"Pa, ako ne budem spreman u januaru, to je veliki problem...", rekao je Siner.
Dodao je da je mislio da će biti spreman za turnir u Pekingu, ali Italijan ipak nije otputovao u Kinu.
Italijanski mediji su pisali o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju i najavili čak moguću operaciju.
Kurir sport/sportske.net
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