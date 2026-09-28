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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za turnir u Pekingu, pošto je danas u polufinalu kvalifikacija izgubio od 81. igrača sveta Francuza Adrijana Manarina posle tri seta, 6:7, 6:3, 6:7.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

 Meč je trajao dva sata i 53 minuta.

Kecmanović, 57. igrač sveta, uzeo je pet puta servis francuskom teniseru, dok je Manarino osvojio četiri brejka.

Manarino će u finalu kvalifikacija igrati protiv 66. tenisera sveta Španca Pabla Karenja Buste.

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir