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Šesti teniser sveta Rus Danil Medvedev osvojio je titulu u Hangdžouu, pošto je posle dva seta pobedio sunarodnika Andreja Rubljova 7:5, 6:4.

Medvedev je dva puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio brejk.

Medvedev je u Hangdžouu stigao do 24. titule u karijeri, a treće ove godine.

Na turniru u Čengduu titulu je osvojio Španac Alehandro Davidovič Fokina, nakon što je posle dva seta pobedio Poljaka Huberta Hurkača 6:4, 7(9):6(7).

Davidovič Fokina, 28. igrač na ATP listi, pobedio je 41. tenisera sveta posle sat i 47 minuta.

Španac je danas osvojio drugu titulu u karijeri.

(Beta)