Danil Medvedev je pobedio 24. igrača na ATP listi posle sat i 35 minuta.
Tenis
DUPLA ŠPANSKO-RUSKA BOMBA: Medvedev i Davidovič Fokina osvojili titule u Kini
Slušaj vest
Šesti teniser sveta Rus Danil Medvedev osvojio je titulu u Hangdžouu, pošto je posle dva seta pobedio sunarodnika Andreja Rubljova 7:5, 6:4.
Medvedev je dva puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio brejk.
Medvedev je u Hangdžouu stigao do 24. titule u karijeri, a treće ove godine.
Na turniru u Čengduu titulu je osvojio Španac Alehandro Davidovič Fokina, nakon što je posle dva seta pobedio Poljaka Huberta Hurkača 6:4, 7(9):6(7).
Davidovič Fokina, 28. igrač na ATP listi, pobedio je 41. tenisera sveta posle sat i 47 minuta.
Španac je danas osvojio drugu titulu u karijeri.
(Beta)
Reaguj
Komentariši