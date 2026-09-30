Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se u osminu finala turnira u Pekingu.
PEKING
RUS POČISTIO SA TERENA PETOG TENISERA SVETA! Hačanov lako pobedio Kanađanina
Slušaj vest
Karen Hačanov je pobedio petog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima posle dva seta, 6:3, 6:3.
Hačanov, 26. teniser sveta pobedio je posle 73 minuta.
On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.
Hačanov će igrati protiv boljeg iz duela slovačkog tenisera Aleksa Molčana i Francuza Artura Rinderkneša.
U osmini finala je i nemački teniser Jan-Lenard Štruf, koji je pobedio Argentinca Tijaga Agustina Tirantea 6:1, 6:4, posle 66 minuta.
Njegov protivnik biće pobednik meča ruskog tenisera Danila Medvedeva i Španca Pabla Karenja Buste.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši