UŽIVO, ĐOKOVIĆ - BORŽEŠ: Odličan prvi set! Novak dominira...
Novak Đoković u prvom kolu turnira u Pekingu igra protiv Nuna Boržeša. Srpski as ima ulogu favorita protiv 49. tenisera na svetu.
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2. Set
6:3 - To je to. Ovo je igra Đokovića koja može mnogo da mu donese u Pekingu.
5:3 - Nije bilo previše borbe u ovom gemu. Boržeš je došao do trećeg gema u prvom setu.
5:2 - Imao je Đoković dve vezane duple servis greške, a njegov protivnik brejk loptu, ali je srpski teniser sačuvao prednost.
4:2 - Portugalac je smanjio zaostatak.
4:1 - Osvojio je Boržeš prva dva poena u gemu, ali nakon toga nijedan.
3:1 - Evo i prvog gema za Portugalca.
3:0 - Furiozno! Gem s nulom. Ovakav tenis baš obećava.
2:0 - Uh, kakav početak Đokovića. Odlično deluje srpski as i odmah pravi brejk.
1:0 - Dobar početak za Novaka. Siguran je na svom servisu na startu meča.
1. set.
Prvi na servisu je naš teniser.