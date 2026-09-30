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Novak Đoković u prvom kolu turnira u Pekingu igra protiv Nuna Boržeša. Srpski as ima ulogu favorita protiv 49. tenisera na svetu.

Pratite na Kuriru tekstualni prenos meča.

2. Set

6:3 - To je to. Ovo je igra Đokovića koja može mnogo da mu donese u Pekingu. 

5:3 - Nije bilo previše borbe u ovom gemu. Boržeš je došao do trećeg gema u prvom setu.

5:2 - Imao je Đoković dve vezane duple servis greške, a njegov protivnik brejk loptu, ali je srpski teniser sačuvao prednost. 

4:2 - Portugalac je smanjio zaostatak.

4:1 - Osvojio je Boržeš prva dva poena u gemu, ali nakon toga nijedan.

3:1 - Evo i prvog gema za Portugalca.

3:0 - Furiozno! Gem s nulom. Ovakav tenis baš obećava.

2:0 - Uh, kakav početak Đokovića. Odlično deluje srpski as i odmah pravi brejk.

1:0 - Dobar početak za Novaka. Siguran je na svom servisu na startu meča.

1. set.

Prvi na servisu je naš teniser.

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