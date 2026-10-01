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Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala turnira u Tokiju, pošto je pobedio 34. igrača sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena posle tri seta, 7:6, 4:6, 6:1.

Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 33 minuta.

Teniseri su u prvom setu napravili po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Alkaraz dobio 7:1. Mikelsen je dobro počeo drugi set i poveo 2:0, ali je Alkaras posle toga vezao četiri gema i preokrenuo na 4:2. Amerikanac je uzvratio, osvojio je četiri uzastopna gema i izjednačio u meču.

Alkaraz je bio ubedljiv u trećem setu, dva puta je oduzeo servis Mikelsenu i posle prve meč lopte plasirao se u osminu finala.

On će igrati protiv Italijana Matea Arnaldija.

Cicipas siguran

U osmini finala je i Grk Stefanos Cicipas, koji je pobedio Argentinca Tomasa Martina Ečeveruju 4:6, 6:3, 6:4.

Njegov protivnik biće Valanten Vašro iz Monaka. Francuski teniser Ugo Ember prošao je u osminu finala pobedom protiv Amerikanca Brendona Nakašime 6:3, 6:2. On će igrati protiv češkog tenisera Jržija Lehečke, koji je pobedio Belgijanca Zizua Bergsa 6:3, 6:7, 6:3.