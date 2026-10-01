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Ova odluka predstavlja značajan korak u nastojanjima da se obezbedi finansijska ravnopravnost u tenisu, gotovo šest decenija nakon što je Bili Džin King osvojila 600 dolara za trijumf na turniru u Rimu 1970. godine, dok je Ilie Nastase za osvajanje muškog trofeja iste godine dobio 3.500 dolara.

Pored turnira u Rimu, izjednačavanje nagradnih fondova odnosi se i na Otvoreno prvenstvo Kanade i Sinsinati, koji su do sada bili jedini zajednički turniri iz kategorije WTA 1000 na kojima nije bila uspostavljena potpuna jednakost.

Isti nagradni fond za muškarce i žene već imaju turniri u Indijan Velsu, Majamiju, Madridu i Pekingu, kao i sva četiri grend slem turnira.

"Izjednačavanje nagradnih fondova na svim zajedničkim turnirima WTA 1000 predstavlja veliki iskorak za tenis. To potvrđuje našu posvećenost finansijskoj i takmičarskoj ravnopravnosti sportista, kao i trajnu vrednost vizije na kojoj je WTA osnovana", izjavila je predsednica asocijacije Valeri Kamilo.

Organizatori turnira u Rimu su još 2023. godine obećali da će jednak nagradni fond biti uveden od 2025, ali to obećanje nije ispunjeno. Ukupan nagradni fond za muškarce ove godine iznosio je 9,6 miliona dolara, dok je u ženskoj konkurenciji iznosio 8,3 miliona.

(Beta)