Slušaj vest

Marion Bartoli je 2013. godine uradila ono o čemu je sanjala čitavog života – osvojila je Vimbldon, pobedila Sabinu Lisicki u finalu i postala šampionka jednog od najvećih turnira na svetu. Delovalo je da je pred njom najlepši period života, ali se samo nekoliko godina kasnije sve pretvorilo u jezivu borbu za sopstveno zdravlje.

Francuskinja je prošla put od blještavila Centralnog terena do bolničkog kreveta, a u jednom trenutku imala je svega 41 kilogram. Kasnije je otvoreno govorila o vezi koju je opisala kao toksičnu, o pritisku koji je trpela, dramatičnom gubitku kilograma i zdravstvenim problemima koji su je doveli do tačke kada su lekari strahovali za njen život.

Najpotresnije detalje otkrila je tek kasnije, kada je počela da govori o periodu u kojem joj je, kako je sama opisivala, telo potpuno otkazivalo, kosa opadala, a zubi bili gotovo pred ispadanjem.

1/8 Vidi galeriju Marion Bartoli Foto: Printskrin/Instagram

Od najvećeg pehara do odlaska u penziju

Bartoli je godinama bila jedna od najzanimljivijih figura ženskog tenisa. Igrala je sa obe ruke i sa forhendom i sa bekhendom, imala potpuno prepoznatljive pokrete pre servisa i udarca, a mentalna snaga bila joj je jedna od najvećih odlika.

Najveći trenutak došao je 2013. godine.

U finalu Vimbldona pobedila je Sabinu Lisicki i osvojila prvi grend slem u karijeri. Nije izgubila nijedan set tokom celog turnira, a trijumf na Centralnom terenu bio je kruna karijere u kojoj je osvojila osam WTA titula i stigla do sedmog mesta na svetskoj rang-listi.

Ipak, već tada je znala da njeno telo plaća ogromnu cenu. Samo 40 dana posle osvajanja Vimbldona, Bartoli je objavila da se povlači.

"Moje telo se već raspadalo", rekla je tada, objašnjavajući da je godinama igrala kroz bol i da više nije mogla da nastavi istim tempom.

Nije ni slutila da će tek posle povlačenja početi njena najteža borba.

"Napravio mi je pakao od života"

Bartoli je kasnije otvoreno govorila o vezi sa bivšim partnerom, britanskim bankarom kojeg je označavala samo inicijalom "D." Prema njenom svedočenju, u početku je delovao kao šarmantan, inteligentan i ljubazan čovek, ali se odnos vremenom pretvorio u ono što je sama opisala kao toksičnu vezu.

Kako je pričala, kritike su postajale svakodnevne. Govorio joj je da je debela, komentarisao njeno telo i upoređivao je sa drugim ženama, a pritisak se, prema njenim rečima, vremenom toliko pojačao da je počela da menja odnos prema hrani i sopstvenom telu.

"Da više ne bih slušala nekoga kako mi svaki dan govori da sam debela, odlučila sam da smršam", pričala je Bartoli, navodeći da je za četiri meseca izgubila čak 23 kilograma.

U njenoj autobiografiji "Renaître" taj period je dodatno opisan kao postepeno psihičko propadanje. Bartoli je kasnije priznala da je prihvatala stvari koje nije trebalo da prihvata i da je dugo bila zarobljena u odnosu iz kojeg nije uspevala da izađe.

"Nisam više imala želju da živim", govorila je kasnije o tome koliko je taj period bio težak.

Pobegla kada ju je zaprosio

Jedan detalj iz te veze posebno je ostao upamćen.

Bartoli je ispričala da je dugo trpela i pokušavala da ubedi sebe da situacija nije toliko ozbiljna, sve dok nije došao trenutak koji joj je, kako je opisala, otvorio oči.

Bivši partner ju je zaprosio.

Umesto da prihvati, Bartoli je pobegla iz veze.

Prema njenim rečima, upravo je prosidba bila trenutak kada je shvatila da mora definitivno da ode i da se više nije vratila tom odnosu.

Kasnije je svoju priču koristila i da upozori druge žene koje se nalaze u sličnim odnosima, naglašavajući da je psihološki pritisak često podmukao i da se granice pomeraju malo po malo, dok čovek ne shvati koliko se promenio.

A onda je došla bolest

Nakon raskida Bartoli je nastavila da gubi kilograme, a zdravstveno stanje joj se dodatno pogoršalo. U to vreme govorila je da je tokom boravka u Indiji dobila virus koji je dodatno oslabio njen organizam.

U intervjuima iz 2016. tvrdila je da joj je telo sve teže prihvatalo hranu i da su lekari pokušavali da utvrde šta joj se događa. Tada je govorila o misterioznoj bolesti koja joj je praktično promenila svakodnevni život.

"Moj život je trenutno apsolutna noćna mora", govorila je tada.

Nije mogla normalno da jede, bila je preosetljiva na brojne stvari i živela je u stalnom strahu od reakcija organizma. U jednom intervjuu govorila je čak da je mogla da jede samo veoma ograničenu hranu i da joj je korišćenje obične vode ili duže korišćenje telefona predstavljalo problem.

U to vreme javnost je nagađala o anoreksiji, ali je Bartoli tada odbacivala takva tumačenja i insistirala da je ozbiljno bolesna.

Godinama kasnije, međutim, sama je dala drugačiji i potpuniji pogled na ono što joj se dogodilo.

Marion Bartoli Foto: Profimedia

Telo je počelo da otkazuje

U jednom od najpotresnijih svedočenja Bartoli je opisala posledice kroz koje je prolazila.

Kosa joj je opadala, koža joj je bila toliko osetljiva da je imala problema sa najobičnijim kontaktom, a govorila je i da su joj zubi bili gotovo pred ispadanjem.

To je možda i najbolji pokazatelj koliko je njeno zdravstveno stanje bilo ozbiljno.

Nije više bila reč samo o tome da je promenila izgled. Njeno telo je počelo da pokazuje posledice ekstremnog iscrpljivanja.

Bartoli je kasnije rekla da je tada praktično svakodnevno vodila borbu da preživi.

U jednom trenutku spala je na svega 41 kilogram.

Vimbldon joj je tada drugi put promenio život

Ironija je neverovatna: Vimbldon joj je 2013. doneo najveći trenutak karijere, a tri godine kasnije upravo joj je isti turnir pomogao da shvati koliko je situacija ozbiljna.

Bartoli je 2016. trebalo da učestvuje u revijalnom programu na Vimbldonu, ali su organizatori odlučili da je zamene zbog zdravstvenog stanja.

Za nju je to bio ogroman udarac.

U razgovoru za "Guardian" kasnije je ispričala da joj je tadašnji predsednik Ol Ingland kluba Filip Bruk rekao da ne mogu da rizikuju da joj se dogodi ozbiljan zdravstveni incident na terenu.

Tek tada je, kako je opisala, počela da shvata koliko je duboko otišla.

"Vimbldon me je napravio, a Vimbldon me je spasao", poručila je godinama kasnije.

Meseci u bolnici i potpuni prekid sa svetom

Bartoli je završila na lečenju i provela mesece u bolnici.

U kasnijem razgovoru za "Guardian" otkrila je da je ukupno oko šest meseci provela u bolnici u Italiji i da je u jednom periodu bila hranjena putem sonde. Na početku nije imala ni telefon, niti je smela da prima posete, pa je praktično bila odsečena od sveta.

Kontrast je bio neverovatan.

Samo tri godine ranije podizala je trofej na Vimbldonu, fotografisala se sa najvećim sportskim zvezdama i uživala u trenutku koji je čekala čitavog života.

A sada je bila sama u bolničkoj sobi.

"Tri godine ranije podizate trofej, upoznajete Jusejna Bolta i igrate tenis sa Eltonom Džonom, a onda odjednom sedite sami u bolničkoj sobi", opisala je kasnije taj period.

Bartoli je tada počela da shvata da njena najveća borba više nije na teniskom terenu.

"Klizila sam ka anoreksiji"

Bartoli je godinama nakon svega otvoreno promenila način na koji je govorila o svom zdravstvenom stanju.

U intervjuu iz 2023. priznala je da je postepeno klizila ka anoreksiji. Objasnila je da je njena najveća snaga iz teniske karijere, ogromna mentalna disciplina i sposobnost da sebi postavi cilj i po svaku cenu ga ostvari, u tom periodu postala njen neprijatelj.

Prema njenom kasnijem svedočenju, prvo je želela samo da smrša, a zatim je želja postala opsesija. Njena priča je zato složenija od ranijih tvrdnji o "misterioznom virusu": sama je kasnije priznala da je svojim ponašanjem ozbiljno narušila zdravlje.

A onda je uradila nešto potpuno neverovatno

Kada je počela da se oporavlja, Bartoli je tražila način da ponovo oseti da kontroliše svoj život.

Inspirisana svojom nekadašnjom trenerskom saradnicom Ameli Morezmo, koja je 2010. istrčala Njujorški maraton, prijavila se za istu trku.

Problem?

Nije imala ozbiljnu pripremu za maraton.

Ipak, izašla je na start.

Bartoli je uspela da završi trku za nešto više od pet sati i 40 minuta, a na cilju su je čekali porodica i najbliži. Za nju to nije bio samo sportski rezultat, već dokaz da ponovo može da veruje svom telu.

Htela je ponovo na teren

Oporavak joj nije bio dovoljan. Bartoli je poželela da se vrati tamo gde je sve počelo - na teniski teren.

Najavila je povratak profesionalnom tenisu i postavila ogromne ciljeve: novi grend slem, Fed kup sa Francuskom i nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Moj krajnji cilj je da ponovo osvojim grend slem", govorila je tada.

Na kraju se ipak nije vratila profesionalnom tenisu na način na koji je planirala, ali je uspela da se vrati normalnom životu i nastavi da radi u sportu.

Nova ljubav posle svega

Posle pakla kroz koji je prošla, Bartoli je dobila i novi početak u privatnom životu.

Godine 2019. objavila je da se verila za belgijskog fudbalera Jahju Bumedijena, a kasnije je potvrdila da su se venčali.

Za nekoga ko je prethodno javno govorio o vezi koja ju je, prema njenom svedočenju, psihički uništila, nova ljubav predstavljala je potpuno novo poglavlje.

Bartoli je ponovo počela da govori o sreći, porodici i životu bez straha od svakodnevnih kritika.

Od šampionke do borbe za sopstveni život

Marion Bartoli je osvojila Vimbldon, osam WTA titula i stigla do sedmog mesta na svetu. Ali njena najneverovatnija priča počela je tek kada je sišla sa Centralnog terena.

Posle najvećeg uspeha usledilo je povlačenje, zatim veza koju je sama opisala kao toksičnu, dramatičan gubitak kilograma, ozbiljno narušeno zdravlje, bolnica, hranjenje putem sonde i strah da bi mogla da umre.

U jednom trenutku telo joj je bilo toliko iscrpljeno da je govorila o opadanju kose, propadanju kože i zubima koji su bili gotovo pred ispadanjem.

A onda je počela da se vraća.

Prvo sebi, zatim sportu i na kraju normalnom životu.

Vimbldon ju je jednom napravio šampionkom. Godinama kasnije, isti taj turnir postao je mesto na kojem je shvatila da mora da se bori za nešto mnogo važnije od još jednog pehara.

Za sebe.