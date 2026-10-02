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Šesti teniser svet Rus Danil Medvedev plasirao se u osminu finala turnira u Pekingu, pošto je danas posle dva seta pobedio Španca Pabla Kareno-Bustu 6:4, 6:2.On je pobedio 66. igrača na ATP listi posle sat i 22 minuta.

Medvedev je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio brejk.

U osmini finala, Medvedev će igrati protiv Nemca Jan-Lenarda Štrufa.

U osminu finala se plasirao i Rus Karen Hačanov, nakon što je danas posle dva seta pobedio Čeha Aleksa Molčana 7:5, 6:3.

Hačanov, 26. teniser sveta, savladao je 96. igrača na ATP listi posle sat i 15 minuta.

Rus će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hurkač - Žea.

Beta

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