Danil Medvedev i Karen Hačanov prošli su u osminu finala turnira u Pekingu posle sigurnih pobeda u dva seta.
Tenis
RUSKA SILA U PEKINGU! Medvedev i Hačanov rutinski do osmine finala!
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Šesti teniser svet Rus Danil Medvedev plasirao se u osminu finala turnira u Pekingu, pošto je danas posle dva seta pobedio Španca Pabla Kareno-Bustu 6:4, 6:2.On je pobedio 66. igrača na ATP listi posle sat i 22 minuta.
Medvedev je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio brejk.
U osmini finala, Medvedev će igrati protiv Nemca Jan-Lenarda Štrufa.
U osminu finala se plasirao i Rus Karen Hačanov, nakon što je danas posle dva seta pobedio Čeha Aleksa Molčana 7:5, 6:3.
Hačanov, 26. teniser sveta, savladao je 96. igrača na ATP listi posle sat i 15 minuta.
Rus će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hurkač - Žea.
Beta
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