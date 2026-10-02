Đoković - Bu Junčaokete 3:3
Tenis
UŽIVO, ĐOKOVIĆ - BU: Novak nastavlja pohod u Pekingu
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U drugom kolu turnir u Pekingu, Novak Đoković igra protiv Bua Junčaoketea iz Kine (104. mesto na ATP listi)
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1. set:
3:3 - Ne posustaje ni Bu. Za sada nijedna brejk lopta...
3:2 - Odlično! Lak servis gem za Đokovića.
2:2 - Kinez dolazi do gema, početni udarac ponovo mu je donosio veliku prednost.
2:1 - Nije bilo baš lako. Imao je Bu, 30:30, ali usledio je as i još jedan poen za Noleta.
1:1 - Uzvraća Kinez. I on dobro počinje ovaj meč na svoj servis.
1:0 - Novak sigurno počinje meč. Servis dobro funkcioniše - neka se samo tako nastavi.
Počeo je meč u Pekingu. Prvi na servisu srpski as.
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