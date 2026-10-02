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Godine 1989. Tomas Muster bio je jedan od najtalentovanijih mladih tenisera na svetu.

Imao je samo 21 godinu i upravo je napravio veliki uspeh na turniru u Ki Biskejnu. U polufinalu je savladao Janika Nou posle velikog meča od pet setova. Čekalo ga je finale protiv tadašnjeg broja jedan, Ivana Lendla.

Međutim, nekoliko sati pre finala dogodila se stravična nesreća. Muster je stajao pored svog automobila kada je u njega udario automobil kojim je upravljao pijani vozač. Udarac mu je teško povredio levo koleno. Pokidani su mu prednji ukršteni ligament i unutrašnji bočni ligament.

Foto: Youtube

Lekari su procenili da će oporavak trajati mesecima, a Muster je morao da preda finale Lendlu. Mnogi su tada mislili da bi ova povreda mogla da označi kraj njegove karijere. On, međutim, nije želeo da odustane.

Posle operacije počeo je da trenira čak i dok mu je noga bila u gipsu. Sedeo je u specijalno napravljenoj stolici i udarao loptice kako bi ostao u formi. Posle nešto više od pet meseci vratio se profesionalnom tenisu.

Njegov povratak bio je toliko impresivan da je 1990. dobio ATP nagradu za najbolji povratak godine. Ali njegova priča tu nije bila završena. Godine 1995. osvojio je Rolan Garos i postao prvi Austrijanac koji je osvojio grend slem titulu.

Samo godinu dana kasnije, 1996, Tomas Muster postao je prvi teniser iz Austrije koji je zauzeo prvo mesto na ATP listi. Od čoveka kojem su povreda i saobraćajna nesreća mogli uništiti karijeru, postao je svetski broj jedan.