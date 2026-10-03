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Italija u ozbiljnom strahu! Janik Siner još se nalazi na spisku učesnika Mastersa u Šangaju, ali najnoviji događaji iz Francuske dodatno su podgrejali sumnje oko njegovog povratka na teren.

Kako ekskluzivno prenosi ugledna "Gazetta dello Sport", Siner je poslednjih dana viđen u Lionu, gde je, prema informacijama italijanskog lista, obavio konsultaciju sa čuvenim francuskim specijalistom za koleno Bertranom Soneri-Koteom.

Sve je počelo jednom fotografijom. Siner je navodno viđen u restoranu "Le Santy", u neposrednoj blizini poznatog Centra ortopedik Santy. Fotografiju je objavila jedna obožavateljka, a nakon što je informacija počela da se širi, njen profil je ugašen. Upravo taj detalj dodatno je raspirio priču u italijanskim medijima.

Ko je doktor Bertrana?

Ime Bertrana Soneri-Kotea u svetu vrhunskog sporta ima posebnu težinu.

Francuski hirurg specijalizovan za probleme kolena radio je sa brojnim vrhunskim sportistima, a njegova veza sa Juventusom posebno je poznata. Sam Juventus je potvrdio da je Soneri-Kote u septembru operisao Manuela Lokatelija, dok je prethodno radio i sa drugim fudbalerima torinskog kluba.

U njegovoj profesionalnoj biografiji nalazi se i Zlatan Ibrahimović, koji je ranije operisan upravo kod ovog francuskog stručnjaka. Italijanski mediji podsećaju i da je Soneri-Kote u skorije vreme konsultovao Kilijan Mbape zbog problema sa kolenom.

Zato Sinerov odlazak u Lion nije mogao da prođe nezapaženo.

Operacija?

Najdramatičniji deo priče jeste mogućnost operacije.

Pojedini mediji već su počeli da spekulišu da bi hirurško rešenje moglo da postane opcija za prvog tenisera sveta. Međutim, ovde treba povući jasnu granicu između spekulacija i onoga što je potvrđeno.

"Gazetta dello Sport" navodi da je Siner upravo konsultovao Soneri-Kotea i da je, prema informacijama koje dolaze iz Francuske, preporuka bila da ne ide na operaciju, već da nastavi sa konzervativnim tretmanom i terapijama.

Operacija je bila tema ozbiljnog medicinskog konsultovanja, ali najnovije informacije ne ukazuju da je ona dogovorena.

Šangaj sve dalje

A onda stiže najveći problem.

Siner je i dalje prijavljen za Masters 1000 u Šangaju, ali posle svega što se dogodilo njegov nastup više nije stvar rutine. Italijanski mediji navode da odluka zavisi od toga kako će koleno reagovati na naredne testove i opterećenja.

Podsetimo, Siner je još krajem septembra saopštio da njegovo koleno "nije još u stanju" u kojem bi mogao da se takmiči, zbog čega je otkazao nastup u Pekingu.

To znači da se sat neumoljivo približava Šangaju, a odgovor na pitanje koje zanima čitav teniski svet i dalje izostaje:

DA LI ĆE PRVI TENISER SVETA STAVITI TAČKU NA VIŠEMESEČNU PAUZU IZAĆI NA TEREN — ILI ĆE GA KOLENO JOŠ JEDNOM ZAUSTAVITI?

Jedno je sigurno, odlazak u Lion pokazuje da Siner i njegov tim očigledno žele još jedno mišljenje vrhunskog stručnjaka pre konačne odluke.

A Šangaj čeka.