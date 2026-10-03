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Karlos Alkaraz je u četvrtfinalu ATP turnira u Tokiju, ali je do plasmana među osam najboljih morao da prođe kroz pravu dramu! Španac je savladao Italijana Matea Arnaldija sa 7:6 (8:6), 6:1, a meč je trajao sat i 45 minuta.

Meč je u prvom setu mogao da ode potpuno na drugu stranu.

Arnaldi je igrao odlično i u taj-brejku stigao do ogromnih 6:2. Italijan je imao čak četiri set-lopte i činilo se da je Alkaraz ozbiljno uzdrman.

A onda - neverovatan odgovor Španca!

Alkaraz je osvojio šest poena u nizu, preokrenuo taj-brejk sa 2:6 na 8:6 i praktično slomio otpor rivala. Posebno impresivan bio je završetak prvog seta, kada je Španac u najvažnijim trenucima pokazao zbog čega se nalazi u samom vrhu svetskog tenisa.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Italijan nestao sa terena

Posle izgubljenog prvog seta, Arnaldi više nije uspeo da pruži isti otpor.

Alkaraz je odmah preuzeo kontrolu, poveo 5:0, a Italijan je uspeo da osvoji samo jedan gem pre nego što je Španac završio posao sa ubedljivih 6:1.

Tako je Alkaraz upisao sedmu uzastopnu pobedu u Tokiju i nastavio odbranu titule na ATP 500 turniru. Ujedno je stigao do 59. četvrtfinala na ATP nivou.

Sada ga čeka Šapovalov

Za mesto u polufinalu Alkaraz će igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je u osmini finala savladao Alehandra Tabila.

Španac je tako nastavio pohod na novu titulu u Tokiju, ali je meč protiv Arnaldija pokazao da do trofeja neće doći bez ozbiljne borbe.

Bio je na ivici ambisa, spasao četiri set-lopte, preokrenuo 2:6 u taj-brejku, a onda potpuno razbio Italijana u drugom setu. Alkaraz je još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih favorita u Tokiju.