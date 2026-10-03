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Italijanski teniser Janik Siner oglasio se i potvrdio ono čega su se njegovi navijači pribojavali - neće igrati ni na Mastersu u Šangaju! Problemi sa desnim kolenom i dalje nisu prošlost, pa će njegov povratak na teren morati da sačeka.

Prvi teniser sveta nije igrao još od finala Vimbldona 12. jula, kada je savladao Aleksandera Zvereva. Nakon toga usledila je duga pauza, a Siner je prethodno otkazao i nastup na US Openu, kao i u Pekingu.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Sada je stigla nova loša vest –- otpao je i Šangaj, turnir koji počinje 7. oktobra. ATP je potvrdio da se Siner povukao iz takmičenja, dok je italijanska „Republika“ objavila da se njegov povratak ponovo odlaže.

Zverev vreba tron

A dok Siner miruje, njegov najveći rival dobija ogromnu priliku.

Aleksander Zverev trenutno je drugi na ATP listi i već je značajno smanjio zaostatak za Italijanom. Prema poslednjim projekcijama, Siner će sigurno ostati na prvom mestu najmanje do 18. oktobra, kada je zakazano finale Mastersa u Šangaju. Posle toga situacija može dramatično da se promeni.

Zverev je već u Pekingu i nastavlja da skuplja bodove, dok Siner zbog povrede ne može da odgovori na terenu.

Prvo mesto tako ulazi u ozbiljnu opasnost. Ako Sinerova pauza potraje, a Zverev nastavi sa dobrim rezultatima, nemački teniser može da preuzme tron.

Za Sinera je ovo ogroman udarac, ne samo zato što već gotovo tri meseca ne igra, već i zato što mu se sada ozbiljno ljulja pozicija najboljeg tenisera sveta.

A povratak? Za sada nema konačnog datuma.

Posle otkazivanja Pekinga i Šangaja, sve oči biće uprte u pitanje kada će se Siner konačno vratiti na teren i da li će tada još biti broj jedan.