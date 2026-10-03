Jirži Lehečka, 23. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 10 minuta.
Tenis
LEHEČKA SRUŠIO EMBERA: Čeh posle drame i tri seta stigao do četvrtfinala Tokija
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Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je pobedio 32. igrača sveta Francuza Uga Embera posle tri seta, 5:7, 6:4, 6:4.
Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Ember napravio brejk i poveo u meču.
Lehečka je u naredna dva seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.
On će igrati protiv Paragvajca Adolfa Danijela Valjeha, koji je pobedio Italijana Matea Beretinija 7:6, 6:1.
(Beta)
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