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Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je pobedio 32. igrača sveta Francuza Uga Embera posle tri seta, 5:7, 6:4, 6:4.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Ember napravio brejk i poveo u meču.

Lehečka je u naredna dva seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

On će igrati protiv Paragvajca Adolfa Danijela Valjeha, koji je pobedio Italijana Matea Beretinija 7:6, 6:1.

(Beta)

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